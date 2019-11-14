Топ-100 крупнейших компаний Эстонии: как и в 90-е годы, царит транзит и торговля топливом

- Bolt со своим оборотом в 79,6 млн евро не попал в топ-100
- В рейтинге доминируют транзитные, топливные и торговые компании
- Биржевых компаний в первой сотне всего семь
Эстония имеет в мире репутацию успешной страны в области инфотехнологий, но если судить по рейтингу крупных эстонских предприятий, оснований для такого утверждения нет. Действительно, технологический уровень ряда крупных компаний, особенно банков, довольно высок, но больших IT-предприятий в чистом виде у нас почти нет, пишет Postimees.
Postimees уже в седьмой раз составляет рейтинг 100 крупнейших компаний Эстонии, но в нем по-прежнему преобладают розничная и оптовая торговля, транзит, строительство и другие традиционные отрасли. Каршеринговая компания Bolt, стоимость которой оценивается инвесторами более чем в миллиард долларов, не попала в топ-100. Оборот Bolt в 2018 году составил 79,6 млн евро, что обеспечило ей 102-е место, позволив обойти компанию Orkla Eesti.
А вот в рейтинге по убыткам Bolt заняла бы первое место: они у компании составили целых 60,3 миллиона евро. Это пятый по величине показатель годовых убытков за всю историю эстонского предпринимательства.
Другой стартап, оцениваемый в миллиарды, который мы считаем своим - TransferWise, но он зарегистрирован в Лондоне и свои экономические отчеты подает там. Оборот за последний финансовый год, который заканчивается в марте, составил 179 миллионов фунтов стерлингов, или 208 миллионов евро. Это позволило бы компании занять 34-е место - выше чем Viru Keemia Grupp и Neste Eesti.
Нефть и металл
Если посмотреть на первую сотню компаний по отраслям, создается впечатление, будто вернулись 90-е годы, когда преобладали транзит металла и нефтепродуктов. Хотя в рейтинге богачей бизнесмены транзитной отрасли уже не сидят на троне, а доля транзита в национальной экономике довольно скромна, среди крупных компаний по-прежнему довольно много фирм, занимающихся транзитом топлива и логистикой - целых 19. И здесь еще не учтены производители сланцевого топлива - Eesti Energia и Viru Keemia Grupp.
Кроме того, в рейтинг вошли три компании по торговле металлом.
Еще большую часть крупного предпринимательства Эстонии составляет торговля. Среди десяти крупнейших компаний страны торговых - две: Tallinna Kaubamaja на четвертом месте и Maxima Eesti на седьмом. Условно сюда можно отнести и Tallink, поскольку продажи на судах (500 млн евро) составляют более половины общего оборота компании.
В сотню крупнейших компаний страны вошли 28 розничных и оптовых компаний (плюс продавцы топлива). Таким образом, почти половина ведущих компаний в списке занимаются торговлей, топливом и транзитом.
На тот факт, что в последние годы экономика хорошо росла, указывают экономические показатели крупных компаний. На самом деле, конечно наоборот: экономический рост страны зависит от благосостояния бизнеса.
Первый рейтинг компаний издание Postimees составило осенью 2013 года. Если в первые несколько лет общий оборот крупных компаний был относительно стабильным и составлял 18 млрд евро, то два года назад, в 2017 году, он начал расти быстрее, достигнув 19 млрд евро, а в прошлом году уже составлял 21,1 млрд евро.
Еще интереснее сравнить порог оборота, который в разные годы нужно было преодолеть, чтобы попасть в таблицу лидеров. В период с 2013 по 2016 год граница составляла около 69 миллионов евро, но в 2017 году она была на 6,3 миллиона евро, или на 10,5% выше.
Всего семь фирм представлены на бирже
Если в мире, особенно в странах с развитой экономикой, крупнейшие предприятия обычно котируются на бирже, то у нас, к сожалению, это не так. Из ста крупнейших фирм Эстонии только семь представлены на фондовой бирже; в прошлом году их общий оборот был равен 2,6 млрд евро , что составляет 12 процентов от общего оборота первой сотни таблицы.
Вторая по величине группа - государственные компании, которых целых десять, или одна десятая. Их общий оборот в прошлом году составил 2,2 миллиарда евро. Таллиннский порт является одновременно и биржевой и принадлежащей государству компанией.
Самую большую группу составляют крупные компании, принадлежащие иностранцам: это почти половина рейтинга, а именно 43 предприятия. В прошлом году крупные компании с иностранным участием имели совокупный оборот в размере 8,6 млрд евро и общую прибыль в полмиллиарда.