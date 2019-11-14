Топ-100 крупнейших компаний Эстонии: как и в 90-е годы, царит транзит и торговля топливом

Postimees уже в седьмой раз составляет рейтинг 100 крупнейших компаний Эстонии, но в нем по-прежнему преобладают розничная и оптовая торговля, транзит, строительство и другие традиционные отрасли. Каршеринговая компания Bolt, стоимость которой оценивается инвесторами более чем в миллиард долларов, не попала в топ-100. Оборот Bolt в 2018 году составил 79,6 млн евро, что обеспечило ей 102-е место, позволив обойти компанию Orkla Eesti.

А вот в рейтинге по убыткам Bolt заняла бы первое место: они у компании составили целых 60,3 миллиона евро. Это пятый по величине показатель годовых убытков за всю историю эстонского предпринимательства.

Другой стартап, оцениваемый в миллиарды, который мы считаем своим - TransferWise, но он зарегистрирован в Лондоне и свои экономические отчеты подает там. Оборот за последний финансовый год, который заканчивается в марте, составил 179 миллионов фунтов стерлингов, или 208 миллионов евро. Это позволило бы компании занять 34-е место - выше чем Viru Keemia Grupp и Neste Eesti.

Нефть и металл

Если посмотреть на первую сотню компаний по отраслям, создается впечатление, будто вернулись 90-е годы, когда преобладали транзит металла и нефтепродуктов. Хотя в рейтинге богачей бизнесмены транзитной отрасли уже не сидят на троне, а доля транзита в национальной экономике довольно скромна, среди крупных компаний по-прежнему довольно много фирм, занимающихся транзитом топлива и логистикой - целых 19. И здесь еще не учтены производители сланцевого топлива - Eesti Energia и Viru Keemia Grupp.

Кроме того, в рейтинг вошли три компании по торговле металлом.

Еще большую часть крупного предпринимательства Эстонии составляет торговля. Среди десяти крупнейших компаний страны торговых - две: Tallinna Kaubamaja на четвертом месте и Maxima Eesti на седьмом. Условно сюда можно отнести и Tallink, поскольку продажи на судах (500 млн евро) составляют более половины общего оборота компании.

В сотню крупнейших компаний страны вошли 28 розничных и оптовых компаний (плюс продавцы топлива). Таким образом, почти половина ведущих компаний в списке занимаются торговлей, топливом и транзитом.

На тот факт, что в последние годы экономика хорошо росла, указывают экономические показатели крупных компаний. На самом деле, конечно наоборот: экономический рост страны зависит от благосостояния бизнеса.

Первый рейтинг компаний издание Postimees составило осенью 2013 года. Если в первые несколько лет общий оборот крупных компаний был относительно стабильным и составлял 18 млрд евро, то два года назад, в 2017 году, он начал расти быстрее, достигнув 19 млрд евро, а в прошлом году уже составлял 21,1 млрд евро.

Еще интереснее сравнить порог оборота, который в разные годы нужно было преодолеть, чтобы попасть в таблицу лидеров. В период с 2013 по 2016 год граница составляла около 69 миллионов евро, но в 2017 году она была на 6,3 миллиона евро, или на 10,5% выше.

Всего семь фирм представлены на бирже

Если в мире, особенно в странах с развитой экономикой, крупнейшие предприятия обычно котируются на бирже, то у нас, к сожалению, это не так. Из ста крупнейших фирм Эстонии только семь представлены на фондовой бирже; в прошлом году их общий оборот был равен 2,6 млрд евро , что составляет 12 процентов от общего оборота первой сотни таблицы.

Вторая по величине группа - государственные компании, которых целых десять, или одна десятая. Их общий оборот в прошлом году составил 2,2 миллиарда евро. Таллиннский порт является одновременно и биржевой и принадлежащей государству компанией.