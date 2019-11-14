Чт, 14.11.2019
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В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Накануне на юго-западе Москве был убит чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса Ашот Болян, сообщает Sports.ru.

Тело 40-летнего Боляна нашли возле дома на Нахимовском проспекте, рядом с его внедорожником «Инфинити».

«Вечером 13 ноября возле жилого дома на Нахимовском проспекте, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия», – сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова. 

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