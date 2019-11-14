За несколько часов передвижная камера зафиксировала более ста нарушений

Передвижная камера слежения за скоростью, установленная в центре Курессааре, за шесть часов зафиксировала более сотни нарушений, пишет Saarte Hääl.
Штрафами будут наказаны все нарушители, один из которых умудрился разогнаться до 60 км/ч при максимально разрешенной скорости движения в 30 км/ч.
Полиция ведет дорожный надзор на острове Сааремаа начиная с сентября, но впервые соблюдение скоростного режима проверяли в центре Курессааре на прошлой неделе.
Камера была установлена на перекрестке улиц Уус и Кицберги, где действует скоростное ограничение в 30 км/ч.