За несколько часов передвижная камера зафиксировала более ста нарушений

Штрафами будут наказаны все нарушители, один из которых умудрился разогнаться до 60 км/ч при максимально разрешенной скорости движения в 30 км/ч.

Полиция ведет дорожный надзор на острове Сааремаа начиная с сентября, но впервые соблюдение скоростного режима проверяли в центре Курессааре на прошлой неделе.