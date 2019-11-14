Есть ли у вашего тренера квалификационное свидетельство?

Вице-президент ЭОК Тыну Тынисте сказал, что очень рад появлению возможности быстро проверить уровень и опыт тренера. «Этот шаг показывает, что спортивная система в Эстонии становится все прозрачнее и при необходимости проверить тот или иной факт очень просто. Для тренеров это также создает дополнительную мотивацию постоянно развиваться профессионально», – заявил Тынисте.

По оценке главы Фонда спортивного обучения и информации Тоомаса Тынисе, за последние 15 лет приняты заметные меры во имя доверия к профессии тренера. «Мы доверяем профессионализму врачей, учителей, пилотов и капитанов именно потому, что знаем, что жизни и здоровье людей не будут отданы в руки некомпетентного человека или самоучки. Я надеюсь, что общество постепенно начинает понимать не только то, что наличие у тренера квалификационного свидетельства – это нормально, но и то, что действующее свидетельство является залогом безопасности и компетентности тренера. Если мы – спортсмены, родители, главы местных самоуправлений и организаторы спортивных мероприятий – будем последовательно требовать этого от тренеров, если будет работать «соседский надзор» в лучшем смысле этого понятия, то нам удастся искоренить наличие в системе спорта людей, не обладающих должными навыками и знаниями», – подчеркнул Тынисе.

На данный момент в Эстонии работают 3500 тренеров, обладающих выданными Эстонским олимпийским комитетом квалификационными свидетельствами. Тем не менее, в стране есть и тренеры, не обладающие квалификационными свидетельствами, деятельность которых никак не контролируется. На сайте www.treenerikutse.ee можно проверить, обладает ли тренер квалификационным свидетельством и какое образование он получил. Если после ввода имени вы не получаете результата, это означает, что у тренера нет действующей квалификации.