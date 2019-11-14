Министр Ярвик хочет освободить от должности и вице-канцлера

Член реформистской фракции Рийгикогу Лийна Керсна на предшествовавшем вотуму недоверия обсуждении в Рийгикогу спросила у Ярвика, почему он инициировал изменение устава министерства, в соответствии с которым будет освобожден от должности вице-канцлер Тоомас Кеввай.

«Все знают, что вы хотите уволить канцлера своего министерства. Не все знают, что вы также инициировали изменение устава министерства, в соответствии с которым вы хотите избавиться от одного из вице-канцлеров, именно от того, который отвечает за пищевую безопасность. Это проработавший много лет в Министерстве сельского хозяйства чиновник, вице-канцлер Тоомас Кеввай. Мой вопрос: почему вы не доверяете одному из своих вице-канцлеров, Тоомасу Кевваю?» - спросила Керсна.

«Я так отвечу на этот вопрос. Тем самым я обеспечиваю работу сферы пищевой безопасности в Эстонии, чтобы она была идеальной. Сейчас там есть проблемы, это показал и аудит в сфере пищевой безопасности», - отметил Ярвик.