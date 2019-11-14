Главный эстонский экспортер теряет позиции: объем производства и оборот сильно упали

Во время финансового кризиса обанкротился производитель мобильных телефонов Elcoteq, и его активы и сотрудники перешли во владение концерна Ericsson, который начал здесь производство оборудования для мобильных сетей.

Ранее продававшая только мобильные телефоны компания Ericsson Eesti увеличила свой оборот за несколько лет и в 2011 году уже превысила отметку в миллиард евро. Компанией с миллиардным оборотом Ericsson оставалась шесть лет. Своего максимума оборот предприятия достиг в 2014 году, составив 1,36 миллиарда евро.

Затем оборот начал постепенно уменьшаться. Особенно резкое снижение - на 33 процента, до 815 миллионов евро - произошло в 2017 году. В прошлом году снижение составило 14 процентов, до 701 миллиона евро. В итоге продажи Ericsson в Эстонии за два года упали на полмиллиарда евро.

Ericsson Eesti - очень важная компания для нашей экономики, если не важнейшая: это крупнейший эстонский экспортер. В прошлом году из продаж предприятия на эстонский рынок ушло всего 14 млн евро, что составляет менее 2% от оборота. Почти вся остальная продукция была продана в Швецию (более половины) и другие европейские страны.

Материнская компания Ericsson Eesti является, наряду с финской Nokia и китайской Huawei, одним из трех крупнейших в мире производителей оборудования для мобильных сетей, начавших между собой гонку за лидерство на рынке мобильных сетевых устройств следующего поколения - 5G.

В экономическом отчете Ericsson Eesti говорится, что в 2017 году компания инвестировала 18,8 млн евро, а в прошлом году - 14,5 млн евро в разработку и производство продуктов мобильной связи следующего поколения.

По данным компании, прошлогоднее снижение оборота произошло из-за снижения производства в предыдущие годы. Однако меньший объем был обусловлен тем фактом, что таллиннский завод активно готовился к выпуску радиоприемников 5G, которые составляют большую часть производственного портфеля этого года.

«Объем индустриализации новых продуктов и проектов, а также доля массового производства на таллиннском заводе были еще больше увеличены. Это соответствует общей стратегии, согласно которой фабрики Ericsson должны больше ориентироваться на развитие и индустриализацию, и меньше - на массовое производство», - говорится в отчете.