В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект

Немецкий бундестаг в среду, 13 ноября, одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в законодательство страны в той форме, которая позволяет строительство и работу по-прежнему вызывающего серьезные споры газопровода "Северный поток - 2" на территории ФРГ. В поддержку этого решения проголосовали депутаты правящей коалиции - Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также Свободной демократической партии (СвДП).

Согласно этому документу, требования Газовой директивы ЕС будут применяться не к первому "Северному потоку", построенному еще до ее принятия, а к участку "Северного потока - 2" протяженностью 12 морских миль непосредственно у берегов Германии. Предполагается, что для этого участка вместе с Россией будет найдено компромиссное решение.

В законопроекте перечислены условия для исключения из нового регулирования. Противники "Северного потока - 2" опасаются, что правила исключения будут использованы и для российского газопровода.

Что такое Газовая директива ЕС

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Основных правил четыре. Первое предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая голубое топливо добывает и продает (так называемый анбандлинг, или разъединение активов). Второе - доступ третьих компаний к газопроводу. Третье требование - конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны - получателя газа. В-четвертых, газопровод должен работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Эти ограничения, прежде всего, могут ударить по газопроводу "Северный поток-2", который не соответствует новым требованиям. Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы, строительство которых завершено после 23 мая 2019 года. Напомним, что предположительная дата завершения строительства "Северного потока - 2" - это конец 2019 или начало 2020 года.

Bild сообщила о готовившихся изменениях законопроекта

6 ноября газета Bild сообщила, что правящая коалиция внесла изменения в законопроект, смягчив в соответствующей статье пункт о том, что действие директивы касается газопроводов, построенных после мая 2019 года. Предлагалось сделать главным условием для исключений из газовой директивы не сроки завершения проекта, а дату инвестиций в него.

Издание ссылалось на имевшийся у него в распоряжении новый текст документа с поправками. Однако в опубликованном на сайте бундестага тексте вынесенного на голосование законопроектапо состоянию на вечер 13 ноября, этих поправок нет. Одним из главных условий для исключений из газовой директивы ЕС там по-прежнему значится дата завершения проекта до 23 мая 2019 года.