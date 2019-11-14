Арестован человек, выдаваший сувенирные деньги за настоящие

В одном случае мужчина попросил разменять купюру в сто евро, и только позже потерпевший обнаружил, что она является сувенирной. Во втором случае сувенирную купюру использовали при покупке в магазине. Для выяснения обстоятельств полиция начала уголовное производство. Собранные в ходе следствия данные привели к задержанию подозреваемого, который на данный момент взят по разрешению суда под стражу.

7 ноября полиция предъявила 29-летнему человеку подозрение в том, что 28 октября он подошел к дальнобойщику, который стоял на парковке в Нарве, на Таллиннском шоссе, и попросил разменять купюру ценностью в сто евро. Только позже водитель обнаружил, что ему дали сувенирную купюру. Похожий случай произошел через два дня, 30 октября, когда в магазине, расположенном на улице Тулевику в Нарве, за товар заплатили сувенирной купюрой.

«Довольно быстро мы поняли по собранной информации, что у нас имеются все основания подозревать жителя Нарвы, который недавно вышел из тюрьмы, где он отбывал наказание за подобные деяния», - прокомментировала старший следователь Нарвского отделения полиции Яна Дюна.

Подозреваемого задержали и по ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд выдал разрешение на его арест сроком до двух месяцев.

Старший следователь Яна Дюна сказала, что использование сувенирных купюр в качестве денежных средств, встречалось и ранее как в Вирумаа, так и в других регионах. «По этой причине надо быть предельно внимательным, особенно если кто-то на улице просит вас разменять деньги, - советует она. - В магазине же полезно иметь специальное устройство для проверки денежных купюр».

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, подозреваемый и ранее несколько раз наказывался в уголовном порядке.