Асад винит США в воровстве сирийской нефти

"Не только потому что они воруют нефть, а потому что США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках", - сказал Асад в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

О том, что США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы для охраны нефтевышек. На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики", - сказал Мизинцев в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев и возрождению мирной жизни в Сирии.