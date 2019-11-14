Чт, 14.11.2019
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Выходцы из Эстонии и Украины упали на угнанной машине в воду и погибли

В Германии погибли выходцы Эстонии и Украины.

ФОТО: Marvin Koss/imago images/onw-images/Scanpix

В Германии в Гамбурге в среду в упавшем в водохранилище автомобиле погибли двое молодых людей, один из них родом из Эстонии, а другой –  с Украины, пишет Postimees.

Упавший в воду автомобиль обнаружил в среду около 23 часов проезжавший мимо водохранилища водитель грузовика. Volkswagen Golf на повороте вылетел с дороги и упал с пятиметрового обрыва в водохранилище. Автомобиль перевернулся на крышу и из воды торчала только задняя часть машины.

Водолазы вытащили из машины два трупа. Полиция установила, что погибли 29-летний выходец из Эстонии и 30-летний выходец с Украины. Водолазы также проверили дно водохранилища, но больше никого не нашли, передает NTV.

Полиция установила, что упавший в воду Volkswagen принадлежит работающей в Берлине и занимающейся арендой фирме. Во вторник полиция получила сообщение, что этот автомобиль был угнан.

Полиция выясняет, почему автомобиль упал в водохранилище. Поскольку во вторник в этом районе была околонулевая температура, один из вариантов, что на дороге образовался лед.

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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