Чт, 14.11.2019
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  • Фото: кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, поучаствовал в тренировке клуба КХЛ

Фото: кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, поучаствовал в тренировке клуба КХЛ

Тренер "Адмирала" Николай Пронин в бытность игроком ЦСКА

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Кот по кличке Виктор принял участие в тренировке «Адмирала» под руководством тренера Николая Пронина.

Из-за лишнего веса животное не пустили в салон самолета на рейсе «Аэрофлота» Москва-Владивосток.

«От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному.

Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», – говорится в сообщении клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали. #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт #БроНеБагаж

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