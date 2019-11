Фото: кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, поучаствовал в тренировке клуба КХЛ

От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали. #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт #БроНеБагаж

A post shared by Хоккейный Клуб «Адмирал» (@hcadmiral) on Nov 14, 2019 at 12:11am PST