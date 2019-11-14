Фото: кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, поучаствовал в тренировке клуба КХЛ

Кот по кличке Виктор принял участие в тренировке «Адмирала» под руководством тренера Николая Пронина.
Из-за лишнего веса животное не пустили в салон самолета на рейсе «Аэрофлота» Москва-Владивосток.
«От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному.
Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», – говорится в сообщении клуба.
От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали. #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт #БроНеБагаж