Фото: кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, поучаствовал в тренировке клуба КХЛ

«От приглашений Николая Павловича не отказываются – их принимают. Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному.

Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», – говорится в сообщении клуба.