Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом

При этом в карточках, которые хранились в картотеке Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, каждый из них называл себя верующим - лютеранином. Веэдлер, Лепметс и Торн были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.

Также в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов, возможно, избежали уголовного преследования, потому что не было установлено их местонахождение. Дело против них после войны выделили в отдельное производство. В рассекреченной документации нет конкретных данных об этих людях и информации о том, понесли ли они в итоге какое-то наказание.

Расстрелы детей в концлагере Моглино

В 1963 году в Управлении КГБ по Псковской области работал розыскник, оперуполномоченный Михаил Пушняков.

Однажды, находясь по служебной надобности на станции Моглино Псковского района, он разговорился с местными жителями, и речь зашла о размещавшемся в этих местах в годы войны концентрационном лагере и массовых расстрелах его узников.

Пушняков выяснил, что об охранниках эстонской «роты особого назначения», производивших казни, мало что известно, и к ответственности за свои деяния они так и не были привлечены, и решил вплотную этим заняться.

Итогом работы и стало хранящееся в архиве УФСБ по Псковской области уголовное дело NС-17412.

Изначально в моглинской «фабрике смерти» содержались советские военнопленные, труд которых использовали при ремонте дороги «Рига-Псков». По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

С марта 1942 года в лагерь стали свозить еще и мирное население, в том числе евреев и цыган.

Это место стало называться «пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц» и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

Жили узники в неотапливаемых помещениях конюшни, кладовой и бани бывшей погранзаставы. Каждому заключенному полагалось на день по 300 граммов хлеба с опилками и литр мутной баланды на воде с необработанным просо.

Тот, кто не умирал от голода, погибал от слабости, болезней, непосильного труда, и это считалось самым «мягким» вариантом развития события. Многие узники становились жертвами лагерных наказаний - за малейшую провинность их сажали в карцер на два дня или избивали резиновыми дубинами, лопатами, прутьями.

Самым традиционным и обыденным наказанием за колючей проволокой был расстрел.

Лишали жизни за национальность (преимущественно еврейскую и цыганскую), за побеги, за цвет глаз и волос, за то, что удавалось бежать соседям по нарам.

Нередко устраивались «воспитательно-показательные» публичные казни, за которыми узникам надлежало наблюдать стоя на коленях.

Но массовые расстрелы обычно не проводились на территории Моглинского лагеря или около него. Заключенных вывозили в безлюдные места у деревень Глоты, Анрохново, салотопка кожевенного завода, район Ваулиных гор, массив возле дома лесника Павлова.

Самой страшной страницей в истории Моглинского лагеря стали расстрелы малолетних узников. Их лишали жизни на глазах у матерей. Стреляли в затылок и в упор, забивали насмерть лопатами. Насиловали девочек-цыганок во время пьяных оргий...

О том, сколько детей погибло за три года в застенках моглинской фабрики смерти, точно неизвестно. В 1945 году комиссия по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на территории концлагеря обнаружила в захоронениях 41 труп ребенка. Но это только третья часть безымянных могил.

Казни детей проводились не только по предписаниям немецкого командования, но и по инициативе самих эстонских комендантов и охранников Моглинского лагеря.

Оперуполномоченному Михаилу Пушнякову удалось установить судьбу всех 34 охранников. Из них к тому времени 19 проживали в странах Запада, а 7 - в Эстонии.