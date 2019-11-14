Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом
Немецкий концлагерь для военнопленных в деревне Моглино под Псковом стоял на особом счету у немецкого командования. С 1941 по 1944 год в общей сложности там погибло около 3000 человек разного возраста и национальностей. Выжить там удалось лишь единицам. До последнего времени в истории Моглинского концлагеря, который существовал на территории Псковского района с первых месяцев войны, было много неизвестных страниц. Но Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в лагере Моглино. На этих ста страницах документов содержатся показания тех, кто стал свидетелем многочисленных казней и пыток, а также показания самих палачей, пишет NEWSru.
Псков был захвачен немецкими войсками 8 июля в ходе наступления на Ленинград. В течение трех лет вся Псковская область входила в так называемый рейхскомиссариат Остланд вместе с Эстонией, Латвией и Литвой. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине. Освобожден Псков был 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. Спустя два месяца от немецких войск была очищена и территория Эстонии.
В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ - массовых расстрелов, показательных казней, пыток, сообщает РИА «Новости».
В акте от 29 марта 1945 года указывается, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались как военные, так и мирные граждане. В материалах дела рассказывается и об устройстве лагеря. Худшие условия быта были у военнопленных. Первую партию из почти 300 военнопленных пригнали в ноябре 1941 года. «За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере «Моглино» из 280 человек осталось в живых около 20», - говорится в рассекреченных документах.
В акте 1945 года приводятся и показания свидетелей - жителей окрестных деревень, ставших очевидцами расправ и издевательств. Так, одна женщина видела, как заключенных избивают плетками и резиновыми палками. Как ей сказали, они хотели обменять выданное мыло на хлеб. Другой свидетель говорит, что все лагерники были обречены - постоянный голод, холод и террор.
Массовые расстрелы цыган и евреев
Главный свидетель рассказывает, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех расстреляли недалеко от Пскова.
Весной 1943 года в четыре автомобиля погрузили около 70 евреев - также стариков, женщин, детей. Их всех также расстреляли недалеко от Пскова.
Летом 1943 года расстреляна еще одна группа цыган, на этот раз 23 человека.
Летом 1943 года из лагеря вывезли еще около 70 евреев. Со слов свидетеля, их расстреляли немцы.
Обнародованы имена эстонских карателей-убийц
В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
Там больше десятка фамилий: Кайзер, Тоомпере, Блекман, Саабас, Кайтс, Кург, Охврилла, Вайнло, Алла.
Также приводятся показания еще троих. Они датированы 1967 годом. Это Арнольд Веэдлер, Эрих Лепметс, Эдуард Торн, которые охраняли лагерь в деревне Моглино, а также исполняли приказы руководства о расстрелах.
Каждый из них признается, что участвовал в расправах. Они называют оружие, из которого убивали людей. При этом точное количество жертв не приводится.
Описывается в документах и то, как и где проводились расстрелы. Правда, ни один из обвиняемых не смог припомнить точных мест захоронений из-за «лет, которых прошло много».
При этом в карточках, которые хранились в картотеке Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, каждый из них называл себя верующим - лютеранином. Веэдлер, Лепметс и Торн были расстреляны по решению советского суда 26 февраля 1968 года.
Также в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов, возможно, избежали уголовного преследования, потому что не было установлено их местонахождение. Дело против них после войны выделили в отдельное производство. В рассекреченной документации нет конкретных данных об этих людях и информации о том, понесли ли они в итоге какое-то наказание.
Расстрелы детей в концлагере Моглино
В 1963 году в Управлении КГБ по Псковской области работал розыскник, оперуполномоченный Михаил Пушняков.
Однажды, находясь по служебной надобности на станции Моглино Псковского района, он разговорился с местными жителями, и речь зашла о размещавшемся в этих местах в годы войны концентрационном лагере и массовых расстрелах его узников.
Пушняков выяснил, что об охранниках эстонской «роты особого назначения», производивших казни, мало что известно, и к ответственности за свои деяния они так и не были привлечены, и решил вплотную этим заняться.
Итогом работы и стало хранящееся в архиве УФСБ по Псковской области уголовное дело NС-17412.
Изначально в моглинской «фабрике смерти» содержались советские военнопленные, труд которых использовали при ремонте дороги «Рига-Псков». По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года в лагерь стали свозить еще и мирное население, в том числе евреев и цыган.
Это место стало называться «пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц» и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.
Жили узники в неотапливаемых помещениях конюшни, кладовой и бани бывшей погранзаставы. Каждому заключенному полагалось на день по 300 граммов хлеба с опилками и литр мутной баланды на воде с необработанным просо.
Тот, кто не умирал от голода, погибал от слабости, болезней, непосильного труда, и это считалось самым «мягким» вариантом развития события. Многие узники становились жертвами лагерных наказаний - за малейшую провинность их сажали в карцер на два дня или избивали резиновыми дубинами, лопатами, прутьями.
Самым традиционным и обыденным наказанием за колючей проволокой был расстрел.
Лишали жизни за национальность (преимущественно еврейскую и цыганскую), за побеги, за цвет глаз и волос, за то, что удавалось бежать соседям по нарам.
Нередко устраивались «воспитательно-показательные» публичные казни, за которыми узникам надлежало наблюдать стоя на коленях.
Но массовые расстрелы обычно не проводились на территории Моглинского лагеря или около него. Заключенных вывозили в безлюдные места у деревень Глоты, Анрохново, салотопка кожевенного завода, район Ваулиных гор, массив возле дома лесника Павлова.
Самой страшной страницей в истории Моглинского лагеря стали расстрелы малолетних узников. Их лишали жизни на глазах у матерей. Стреляли в затылок и в упор, забивали насмерть лопатами. Насиловали девочек-цыганок во время пьяных оргий...
О том, сколько детей погибло за три года в застенках моглинской фабрики смерти, точно неизвестно. В 1945 году комиссия по расследованию совершенных немецко-фашистскими захватчиками злодеяний на территории концлагеря обнаружила в захоронениях 41 труп ребенка. Но это только третья часть безымянных могил.
Казни детей проводились не только по предписаниям немецкого командования, но и по инициативе самих эстонских комендантов и охранников Моглинского лагеря.
Оперуполномоченному Михаилу Пушнякову удалось установить судьбу всех 34 охранников. Из них к тому времени 19 проживали в странах Запада, а 7 - в Эстонии.
В 1968 году состоялся суд над уцелевшими преступниками «роты особого назначения», трое из них были приговорены к высшей мере наказания, а еще один - к 15 годам лишения свободы.