«Адмирал Беллинсгаузен» прибыл в царство акул

Этот город был основан в 1537 году, став первым портом работорговцев в Америке. Довольно отвратительное начало. В то же время из-за множества мостиков и островков в центре Ресифи его называют бразильской Венецией. После десяти дней в океане, где ничто не напоминало о перенаселенности планеты, рано утром 13 ноября мы увидели вдалеке бесконечные ряды белых высоток, которые окаймляют пляж города с почти четырехмиллионным населением.

Пляжи северо-востока Бразилии прекрасны, температура воды около +30 градусов. Но купаться мы все же не пойдем, точка. Поскольку Ресифи печально знаменит нападениями акул. Можно было бы даже сказать, что речь идет об их нападениях на столицу. В последние двадцать лет ситуация ухудшилась настолько, что Ресифи называют одним из самых опасных мест в мире для плавания. Из тех, кто подвергается нападению акул, погибает около 37%, что значительно выше среднего показателя по всему миру (16%). В качестве причины называют сдвиг экологического равновесия, вызванный строительством большого количества портовых сооружений с семидесятых годов прошлого века. Движение судов с того времени становилось все более интенсивным.

Некоторые виды акул стал притягивать мусор, который выбрасывают с судов за борт, ареал обитания других сильно изменился из-за доков, построенных далеко в океане, что изменило территории размножения и охоты, а также акульи привычки. Акулы охотно собираются в загрязненных водах. Из сточных вод Ресифи очищается всего 35%, в соседних населенных пунктах – всего 6%. Все остальное сбрасывается прямо в океан и реки.

У местных спасателей на водах есть электрошокеры, которые, однако, не слишком помогают против агрессивно настроенной акулы, хотя отпугивают акул, просто бесцельно шныряющих неподалеку. Хищники стали нападать даже на глубине всего в метр, которая раньше считалась безопасной. С 1999 года, когда один серфер остался без руки, на местных пляжах запретили серфинг. Местные рыбаки смеются, что акулы охотятся только на туристов и серферов, один из них рыбачил прямо возле стоявшего на якоре «Беллинсгаузена». В то же время промышленный вылов рыбы и выбрасывание этих отходов в океан считается еще одной причиной, по которой количество агрессивных акул столь резко выросло.

Рыбаки под боком у "Адмирала". ФОТО: CJ Kask

Еще на острове Фернанду-ди-Норонья, в двух днях пути отсюда, нас предупреждали, что не стоит купаться до девяти часов утра и после четырех часов дня. Но мы так запутались в часовых поясах и том времени, которое показывали судовые часы и проснувшиеся телефоны, что никак не могли понять, сколько сейчас времени. И поскольку уповать на то, что акулы знают, который час, тоже не приходилось, мы просто поплавали возле яхты. Видели очень много дельфинов и впервые слышали их «скрип». Это была очень воодушевляющая беседа.

Капитан доволен переходом и считает, что по случаю прибытия в Бразилию, страну жарких ритмов, необходимо потанцевать. Мы запасаемся провиантом на следующий этап до Рио-де-Жанейро, меняем моторное масло и вновь пускаемся в океан, потому что там нам нравится больше всего! Впереди нас ждут Сан-Сальвадор и Рио-де-Жанейро!