Картина дня: рассекречено дело об эстонских карателях, власти одобрили изменение II пенсионной ступени

Выходцы из Эстонии и Украины упали на угнанной машине в воду и погибли

В Германии в Гамбурге в среду в упавшем в водохранилище автомобиле погибли двое молодых людей, один из них родом из Эстонии, а другой – с Украины. Читать далее...

Топ-100 крупнейших компаний Эстонии: как и в 90-е годы, правят бал транзит и торговля топливом

Эстония имеет в мире репутацию успешной страны в области инфотехнологий, но если судить по рейтингу крупных эстонских предприятий, оснований для такого утверждения нет. Действительно, технологический уровень ряда крупных компаний, особенно банков, довольно высок, но больших IT-предприятий в чистом виде у нас почти нет. Читать далее...

Вотум недоверия Марту Ярвику провалился

В четверг в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику. Читать далее...

Видео: водитель BMW показал мастер-класс по наглости

В соцсетях в группе «Märgatud Türil» было опубликовано видео из весенней столицы Эстонии: многих возмутила наглость одного водителя. Смотрите видео...

Правительство Эстонии одобрило изменения второй пенсионной ступени

Правительство одобрило изменения второй пенсионной ступени, в соответствии с которыми она станет добровольной. Читать далее...

Мошенники нанесли 94-летней женщине ущерб в 100 000 евро

Мошенники на Хийумаа нанесли пожилой даме, оставшейся без почти 3500 погонных метров леса, ущерб в размере более ста тысяч евро. Читать далее...

Глава МИД Украины Вадим Пристайко: «Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас»

Украина ожидает от встречи в нормандском формате "четкого разговора" с Владимиром Путиным на тему конкретных шагов, которые должны быть сделаны для окончания конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Би-би-си. Читать далее...

Мигранты и технологии: представитель Госдепа рассказала в Таллинне об американских приоритетах

Есть ли разница между представлением русских о США и тем, какими США хотели бы себя видеть? Rus.Postimees спросил об этом официального русскоязычного представителя Госдепартамента в Европе, заместителя директора Центра средств массовой информации в Брюсселе Ванессу Эккер. Читать далее...

В Таллинне автомобиль CityBee впервые попал в ДТП: водителю пришлось раскошелиться

Представитель фирмы CityBee сначала не хотел этого признавать, но их автомобиль на прошлой неделе в Таллинне впервые попал в ДТП. Водителю пришлось компенсировать ущерб из своего кармана. Читать далее...

От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?

Правительство одобрило сегодня реформу второй ступени накопительной пенсии, в результате которой накопления в ней станут добровольными. Читать далее...

Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом