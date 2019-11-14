Картина дня: рассекречено дело об эстонских карателях, власти одобрили изменение II пенсионной ступени

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Выходцы из Эстонии и Украины упали на угнанной машине в воду и погибли
В Германии в Гамбурге в среду в упавшем в водохранилище автомобиле погибли двое молодых людей, один из них родом из Эстонии, а другой – с Украины. Читать далее...
Топ-100 крупнейших компаний Эстонии: как и в 90-е годы, правят бал транзит и торговля топливом
Эстония имеет в мире репутацию успешной страны в области инфотехнологий, но если судить по рейтингу крупных эстонских предприятий, оснований для такого утверждения нет. Действительно, технологический уровень ряда крупных компаний, особенно банков, довольно высок, но больших IT-предприятий в чистом виде у нас почти нет. Читать далее...
Вотум недоверия Марту Ярвику провалился
В четверг в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику. Читать далее...
Видео: водитель BMW показал мастер-класс по наглости
В соцсетях в группе «Märgatud Türil» было опубликовано видео из весенней столицы Эстонии: многих возмутила наглость одного водителя. Смотрите видео...
Правительство Эстонии одобрило изменения второй пенсионной ступени
Правительство одобрило изменения второй пенсионной ступени, в соответствии с которыми она станет добровольной. Читать далее...
Мошенники нанесли 94-летней женщине ущерб в 100 000 евро
Мошенники на Хийумаа нанесли пожилой даме, оставшейся без почти 3500 погонных метров леса, ущерб в размере более ста тысяч евро. Читать далее...
Глава МИД Украины Вадим Пристайко: «Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас»
Украина ожидает от встречи в нормандском формате "четкого разговора" с Владимиром Путиным на тему конкретных шагов, которые должны быть сделаны для окончания конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Би-би-си. Читать далее...
Мигранты и технологии: представитель Госдепа рассказала в Таллинне об американских приоритетах
Есть ли разница между представлением русских о США и тем, какими США хотели бы себя видеть? Rus.Postimees спросил об этом официального русскоязычного представителя Госдепартамента в Европе, заместителя директора Центра средств массовой информации в Брюсселе Ванессу Эккер. Читать далее...
В Таллинне автомобиль CityBee впервые попал в ДТП: водителю пришлось раскошелиться
Представитель фирмы CityBee сначала не хотел этого признавать, но их автомобиль на прошлой неделе в Таллинне впервые попал в ДТП. Водителю пришлось компенсировать ущерб из своего кармана. Читать далее...
От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?
Правительство одобрило сегодня реформу второй ступени накопительной пенсии, в результате которой накопления в ней станут добровольными. Читать далее...
Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом
Немецкий концлагерь для военнопленных в деревне Моглино под Псковом стоял на особом счету у немецкого командования. С 1941 по 1944 год в общей сложности там погибло около 3000 человек разного возраста и национальностей. Выжить там удалось лишь единицам. До последнего времени в истории Моглинского концлагеря, который существовал на территории Псковского района с первых месяцев войны, было много неизвестных страниц. Читать далее...
Главный эстонский экспортер теряет позиции: объем производства и оборот сильно упали
Производитель сетевых устройств мобильной связи Ericsson Eesti в свое время на протяжении шести лет подряд удерживал статус крупнейшей компании Эстонии, но теперь в течение двух последних лет оборот предприятия снижается, а сама компания опустилась на третье место. Читать далее...
Так тепло еще никогда не было: в Эстонии зарегистрирован температурный рекорд
В Кунда прибрежной метеостанцией в четверг зарегистрирован температурный рекорд для 14 ноября - 12,3 градуса тепла. Читать далее...
Активно растущая семейная фирма стала крупнейшим налогоплательщиком Эстонии
В третьем квартале в десятку крупнейших налогоплательщиков Эстонии из числа коммерческих объединений входили шесть предприятий, занимающихся топливом, которые вместе заплатили налогов на 178,5 миллиона евро. Но больше всех закрома родины пополнило расположенное под Тарту предприятие AS Tartu Terminal, которое заплатило 39,5 миллиона евро, то есть почти на полтора миллиона евро больше, чем занявшая второе место фирма Philip Morris Eesti OÜ. Читать далее...
Мост раздора в Тискре: строительство городского объекта на частной земле вызвало бурю критики в соцсетях
Жители столичного района Тискре установили на построенном на городские деньги мостике знак, запрещающий посторонним ходить здесь. Читать далее...
Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом
Немецкий концлагерь для военнопленных в деревне Моглино под Псковом стоял на особом счету у немецкого командования. С 1941 по 1944 год в общей сложности там погибло около 3000 человек разного возраста и национальностей. Выжить там удалось лишь единицам. Читать далее...
В Эстонию на лечение прибыли женщины-военные Украины
В Эстонию на восстановительное лечение прибыла очередная группа военнослужащих армии Украины, группа состоит из военнослужащих-женщин. Читать далее...
«Совсем зажрались»: медработница рассказала о неприятном случае в клинике
В воскресенье, 10 ноября, работница одного из латвийских медучреждений Айя Калвиня-Саулескална поделилась своим мнением о протестной акции медиков и неприятном случае, произошедшем в ее клинике. Один из пациентов больницы громко выражал свое непонимание того, что же на самом деле медики хотят. Читать далее...
Галерея: в Таллинне началось строительство бизнес-квартала, в котором будет и большой строительный магазин
Фирма по развитию недвижимости Kaamos Kinnisvara сегодня заложила краеугольный камень нового бизнес-квартала Авала в районе Веэренни, где будут построены новое главное здание Elektrilevi и офисные дома, а также строительный магазин Depo. Читать далее...