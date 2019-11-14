Картина дня: вотум недоверия Ярвику провалился, топ-100 крупнейших компаний Эстонии и правительство одобрило изменения второй пенсионной ступени

Выходцы из Эстонии и Украины упали на угнанной машине в воду и погибли

В Германии в Гамбурге в среду в упавшем в водохранилище автомобиле погибли двое молодых людей, один из них родом из Эстонии, а другой – с Украины. Читать далее...

Топ-100 крупнейших компаний Эстонии: как и в 90-е годы, правят бал транзит и торговля топливом

Эстония имеет в мире репутацию успешной страны в области инфотехнологий, но если судить по рейтингу крупных эстонских предприятий, оснований для такого утверждения нет. Действительно, технологический уровень ряда крупных компаний, особенно банков, довольно высок, но больших IT-предприятий в чистом виде у нас почти нет. Читать далее...

Вотум недоверия Марту Ярвику провалился

В четверг в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику. Читать далее...

Правительство Эстонии одобрило изменения второй пенсионной ступени

Правительство одобрило изменения второй пенсионной ступени, в соответствии с которыми она станет добровольной. Читать далее...

От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?

Правительство одобрило сегодня реформу второй ступени накопительной пенсии, в результате которой накопления в ней станут добровольными. Читать далее...

Рассекречено дело С-17412 об эстонских карателях из концлагеря в Моглино под Псковом

Немецкий концлагерь для военнопленных в деревне Моглино под Псковом стоял на особом счету у немецкого командования. С 1941 по 1944 год в общей сложности там погибло около 3000 человек разного возраста и национальностей. Выжить там удалось лишь единицам. До последнего времени в истории Моглинского концлагеря, который существовал на территории Псковского района с первых месяцев войны, было много неизвестных страниц. Читать далее...

Главный эстонский экспортер теряет позиции: объем производства и оборот сильно упали

Производитель сетевых устройств мобильной связи Ericsson Eesti в свое время на протяжении шести лет подряд удерживал статус крупнейшей компании Эстонии, но теперь в течение двух последних лет оборот предприятия снижается, а сама компания опустилась на третье место. Читать далее...

Активно растущая семейная фирма стала крупнейшим налогоплательщиком Эстонии

В третьем квартале в десятку крупнейших налогоплательщиков Эстонии из числа коммерческих объединений входили шесть предприятий, занимающихся топливом, которые вместе заплатили налогов на 178,5 миллиона евро. Но больше всех закрома родины пополнило расположенное под Тарту предприятие AS Tartu Terminal, которое заплатило 39,5 миллиона евро, то есть почти на полтора миллиона евро больше, чем занявшая второе место фирма Philip Morris Eesti OÜ. Читать далее...

Мост раздора в Тискре: строительство городского объекта на частной земле вызвало бурю критики в соцсетях