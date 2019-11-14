Активно растущая семейная фирма стала крупнейшим налогоплательщиком Эстонии

В третьем квартале в десятку крупнейших налогоплательщиков Эстонии из числа коммерческих объединений входили шесть предприятий, занимающихся топливом, которые вместе заплатили налогов на 178,5 миллиона евро. Но больше всех закрома родины пополнило расположенное под Тарту предприятие AS Tartu Terminal, которое заплатило 39,5 миллиона евро, то есть почти на полтора миллиона евро больше, чем занявшая второе место фирма Philip Morris Eesti OÜ, пишет Postimees.
Понятно, что Tartu Terminal не попало на самую верхнюю строчку рейтинга налогоплательщиков за одну ночь, но в последние годы рост предприятия был головокружительным. Объясним происходящее на языке цифр: в прошлом году доходы от продаж фирмы увеличились на 55 процентов до 132,4 миллиона евро, а чистый доход на 57 процентов, достигнув придела в 990 000 евро. Большую часть дохода от продаж составляет оптовая торговля топливом, которая за год увеличилась на 67 процентов до 107 миллионов евро, хотя на 20 процентов до 20 миллионов евро увеличилась и розничная торговля. Нынешний год должен получиться еще лучше.
Но за цифрами стоят люди, а в случае Tartu Terminal – целая семья. Предприятием руководят Малле Раудсепп и ее сыновья Рауно и Райдо. Правда, сейчас бразды правления находятся в руках 39-летнего Рауно и Райдо, который моложе брата на четыре года, но, по их словам, мать является "советом фирмы", который проверяет, все ли сделано правильно. Решения, по словам Райдо Раудсеппа, рождаются коллегиально. По его оценке, решения, принятые тремя головами очень эффективны, и такая форма управления предпочтительнее, чем на крупных зарубежных корпорациях: уже через час известно, будут что-то делать или нет.
Выросшие среди цистерн
История Tartu Terminal уходит корнями в период полувековой данности, когда Комитет ЭССР по нефтепродуктам построил рядом с крупнейшими центрами Эстонии нефтяные базы и бензиновые заправки. Местом расположения тартуской нефтебазы стала Кяркна, который расположен вдоль железной дороги в десяти километрах от границы города.
Железная дорога была определяющей: тогда морских терминалов не было и нефть в Советском Союзе переправляли по железной дороге. Рельсы и шпалы своей актуальности не потеряли и для Tartu Terminal, но теперь цистерны с топливом прибывают в Кяркна не с востока, а с юга и издалека, то есть из Литвы и Белоруссии.
Если большая часть прежних нефтебаз на данный момент уже ликвидирована, то в Кяркна пауз не делали. Даже в начале 1990-х годов, во времена топливного кризиса, когда желающие купить бензин выстраивались в километровые очереди.
На волне приватизации середины 1990-х годов государство хотело найти нового собственника для преемника Комитета - Eesti Kütus. Им стало американское предприятие Coastal Corporation, которое интересовали в первую очередь Таллиннский транзитный терминал и сеть заправок, полученная в виде сопровождающего имущества, другие терминалы в ее планы не входили. Заправки продали Shell, а терминалы, то есть нефтебазы, попросту закрыли.
Базе в Кяркна повезло больше: имевший хорошие отношения с американцами теперь уже покойный отец Рауно и Райдо Михкель Раудсепп смог при помощи взятого у янки кредита в 1996 году выкупить нефтебазу.
«Риск был велик, поскольку ситуация не благоприятствовала: база была амортизирована, емкости нужно было приводить в порядок, там уже все травой поросло», - вспоминает Рауно Раудсепп. Для этого проводили субботники, в которых принимали участие и братья, и эти опытом они теперь крайне довольны.
«Мы между собой обсуждали, что я на топливном рынке с шести лет, а Рауно - с десяти, - говорит Райдо Раудсепп. – Здесь, между цистернами, мы играли, здесь красили емкости, косили траву. Это была хорошая школа, мы видели жизнь под другим углом».
Работники как члены семьи
Поначалу тартуский терминал оказывал услугу по хранению. Это означало, что в емкостях складировали топливо, которое клиенты заказывали в Эстонию. Топливо доставляли в цистернах в Кяркна и развозили на машинах дальше.
Но очень быстро и сами начали торговать топливом. В 1996 году в Кяркна открыли заправку, но через год взяли курс на оптовую торговлю. Ориентировались главным образом на сельское хозяйство, именно из этой сферы деятельности и по сей день остались самые крупные клиенты. Победы в нескольких государственных тендерах помогли редко увеличить доходы от продаж.
Розничной торговлей заняться всерьез решили пять лет назад. Заправки строили вдоль шоссе Тарту-Выру в Тырванди и Пыльва, теперь к ним добавились еще восемь АЗС и шесть автоматических станций. Если до сих пор в основном работали в южной части, то постепенно начали продвигаться и на север Эстонии: в Юри и Кийу, а также есть четкий план прийти в Таллинн. Куда и когда, Раудсепп говорить пока не хотят.
Количество заправок не является основной целью предприятия, поскольку менять что-то на 20 заправках значительно проще, чем на ста. «Установить квадратную будку и колонку просто, но наша цель обслуживать как можно лучше, - сказал Райдо Раудсепп. – Поскольку цены у крупных сетей такие же, нужно найти свою нишу: нашей фишкой является предлагаемая на заправках еда, которую готовят ресторанные повара, а также, конечно, большая парковка, на которой помещаются и грузовики дальнего следования».
Работая, как семейное предприятие, Раудсепп считают важным, чтобы работники были довольны: «Среда должна быть такой, чтобы люди были мотивированы, чтобы они хотели приходить на работу. Поэтому мы не являемся диктаторами, мы помогаем и поддерживаем свою команду. У нас на работе есть специалисты самого высокого уровня, благодаря которым и рождается успех всего предприятия. У нас есть цель, чтобы работники были как члены семьи».
Планка высока
Объем эстонского топливного рынка составляет около миллиарда литров в год, 15 процентов из которых, то есть 150 миллионов литров продает Tartu Terminal. Розничные продажи из этого составляют 25-30 миллионов литров, что, по словам Раудсепп, дает очень хорошую возможность расти, поскольку защищать позиции намного сложнее, чем только начинать их захватывать.
Братья не скрывают, что некоторые корпорации прощупывали почву, не согласятся ли собственники продать свою фирму, но такого плана у них нет: «У нас нет такого интереса. В каком-то смысле Tartu Terminal – это наша миссия. Конечно, мы ориентированы на прибыль, но сейчас так, что всю прибыль мы инвестируем, чтобы строить, расти, создавать новые рабочие места».
И хотя все больше говорят о зеленой энергии и необходимости ограничить использование ископаемого топлива, Раудсепп не верят, что это означает перекрытие нефтяных кранов.
«99 процентов и еще чуть-чуть нашего парка машин работают на ископаемом топливе, - сказал Райдо Раудсепп. – Ископаемого топлива потребляется сто миллионов баррелей в день – это не может расти бесконечно. Если бы возникни альтернативные возможности, было бы хорошо».
Если нефтепродукты действительно впадут в немилость, в Эстонии возникнет вопрос: чем государство покроет недополученное от акцизов, которое сейчас составляет сотни миллионов евро в год: «Найти 50 или 100 миллионов евро, – это уже проблема для государства - чем компенсировать потери от топливного акциза?»
У Тартуского терминала три года назад был составлен план развития до 2024 года, но поставленные целы были достигнуты уже в этом году. Так ставятся новые цели, причем планка поднимается все выше.
«Мы работаем над тем, чтобы стать уверенным лидером на оптовом рынке Эстонии и при обслуживании сельхоз предприятий. Поэтому постоянно развиваем логистику и возможности поставок, чтобы мы могли дойти до всех селян Эстонии и всех продавцов, сейчас мы есть еще не везде. Растем шаг за шагом», - поделился планами Рауно Раудсепп.
В планах фирмы есть и расширение за пределы границы, а точнее в Литву. По словам братьев, ничего конкретного пока нет, но мысли развиваются, поскольку в Литве один из самых маленьких в Европе акцизов на топливо, поэтому это крайне важна страна-заправщик для дальнобойщиков.
Что касается одного из самых важных вопросов для автолюбителей: сколько будет стоить литр топлива через месяц или два, то спекулировать на эту тему знающие ситуацию на топливном рынке до мельчайших подробностей предприниматели не хотят. Поскольку объединяющий Саудовскую Аравию и нефтепроизводителей OPEC хочет держать цену за баррель нефти в пределах 50-70 долларов, то цена все же должна оставаться стабильной.
«Конечно, нужно учитывать, что акциз в Эстонии составляет очень большую часть цены на топливо: если бы последнего повышения акциза не было, дизельное топливо стоило бы сейчас у нас меньше евро», - ответил Райдо Раудсепп. С другой стороны, он привел в пример, что если бы баррель нефти стал стоить больше 100 долларов, как в 2012 году, то топливо на наших заправках поднялось бы в цене до 1,60-1,170 евро за литр.
Tartu Terminal
1968 – в Кяркна построили нефтебазу
1970 – годовой оборот базы превысил 300 000 тонны
1994 – учредили AS Tartu Terminaal
1996 – открыли заправку в Кяркна
2007 – общий объем терминала составил 54 500 кубометров
2014 – открыли пять заправок на юге Эстонии
2016 – вошли в пятерку самых крупных налогоплательщиков Эстонии
2018 – заняли второе место в рейтинге налогоплательщиков Эстонии
2018 – получили титул дружественного по отношению к семье работодателя