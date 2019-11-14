Активно растущая семейная фирма стала крупнейшим налогоплательщиком Эстонии

«Мы между собой обсуждали, что я на топливном рынке с шести лет, а Рауно - с десяти, - говорит Райдо Раудсепп. – Здесь, между цистернами, мы играли, здесь красили емкости, косили траву. Это была хорошая школа, мы видели жизнь под другим углом».

Работники как члены семьи

Поначалу тартуский терминал оказывал услугу по хранению. Это означало, что в емкостях складировали топливо, которое клиенты заказывали в Эстонию. Топливо доставляли в цистернах в Кяркна и развозили на машинах дальше.

Но очень быстро и сами начали торговать топливом. В 1996 году в Кяркна открыли заправку, но через год взяли курс на оптовую торговлю. Ориентировались главным образом на сельское хозяйство, именно из этой сферы деятельности и по сей день остались самые крупные клиенты. Победы в нескольких государственных тендерах помогли редко увеличить доходы от продаж.

Розничной торговлей заняться всерьез решили пять лет назад. Заправки строили вдоль шоссе Тарту-Выру в Тырванди и Пыльва, теперь к ним добавились еще восемь АЗС и шесть автоматических станций. Если до сих пор в основном работали в южной части, то постепенно начали продвигаться и на север Эстонии: в Юри и Кийу, а также есть четкий план прийти в Таллинн. Куда и когда, Раудсепп говорить пока не хотят.

Количество заправок не является основной целью предприятия, поскольку менять что-то на 20 заправках значительно проще, чем на ста. «Установить квадратную будку и колонку просто, но наша цель обслуживать как можно лучше, - сказал Райдо Раудсепп. – Поскольку цены у крупных сетей такие же, нужно найти свою нишу: нашей фишкой является предлагаемая на заправках еда, которую готовят ресторанные повара, а также, конечно, большая парковка, на которой помещаются и грузовики дальнего следования».

Работая, как семейное предприятие, Раудсепп считают важным, чтобы работники были довольны: «Среда должна быть такой, чтобы люди были мотивированы, чтобы они хотели приходить на работу. Поэтому мы не являемся диктаторами, мы помогаем и поддерживаем свою команду. У нас на работе есть специалисты самого высокого уровня, благодаря которым и рождается успех всего предприятия. У нас есть цель, чтобы работники были как члены семьи».

Планка высока

Объем эстонского топливного рынка составляет около миллиарда литров в год, 15 процентов из которых, то есть 150 миллионов литров продает Tartu Terminal. Розничные продажи из этого составляют 25-30 миллионов литров, что, по словам Раудсепп, дает очень хорошую возможность расти, поскольку защищать позиции намного сложнее, чем только начинать их захватывать.