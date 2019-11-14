Буря критики в соцсетях: новый мост в районе Тискре превратился в яблоко раздора

Жители столичного района Тискре установили на построенном на городские деньги мостике знак, запрещающий посторонним ходить по нему, пишет Postimees.
Дорога в ад снова оказалась вымощена благими намерениями. Районная управа Хааберсти претворила в жизнь давно запланированную идею и заказала строительство мостика через ручей Тискре.
"О строительстве мостика разговоры шли с 2012 года, когда старый мост был разрушен. В 2017 году приступили к измерениям, в 2018 году - к проектировке. Став старейшиной района, я довел работы до конца, и теперь мост построен", - сказал старейшина Андре Ханимяги. Строительство моста обошлось в 50 000 евро.
По словам Ханимяги, место для нового мостика было выбрано из-за того, что крайний участок недвижимости на улице Ряйме со стороны Какумяэ принадлежит Таллинну. "С другой стороны водоема находится принадлежащая некоммерческому объединению Tiskre Elanike MTÜ недвижимость, но после длительных обсуждений и переговоров была достигнута договоренность, что НКО позволит городу построить на своей земле мост и тропу с деревянным настилом, чтобы можно было переходить через ручей", - объяснил Ханимяги.
Однако получилось, что с улицы Ряйме деревянный настил ведет с одной стороны к морю, где людей встречают грязь и бездорожье, а с другой - к воротам Tiskre Elanikud, открыть которые могут только зарегистрированные в НКО пользователи. Это привело к гражданской войне в социальных сетях. В закрытой группе жителей Какумяэ был поднят вопрос: почему на деньги налогоплательщиков был построен мост для какой-то группы богачей, которые прячутся за заборами?
Ханимяги сказал, что такой реакции следовало ожидать, но он все равно решил осуществить план строительства моста. «Во-первых, на территории НКО проживает более 160 семей, которые также являются жителями Таллинна. Во-вторых, очень многие, и особенно летом, насколько я знаю, ходят как по тропинке у моря, так и прямо за забором. В-третьих, большая часть подготовительных работ по строительству моста была уже выполнена. Поскольку нового мостика очень долго ждали, тянуть с его строительством, безусловно, было бы не лучшим способом решения ситуации», - сказал Ханимяги.
Проблема возникла не столько из-за самого моста, сколько из-за установленной на нем со стороны улицы Ряйме таблички, которая гласит, что эта земля находится в частном владении и под видеонаблюдением, чужие сюда не допускаются. К понедельнику, впрочем, эта табличка пропала.
Старейшина района признался, что ему не нравятся огороженные и закрытые участки, но все равно нужно считаться с тем, что это частная земля и что жители платят за уборку и освещение тамошних улиц. Таким образом, у них тоже есть право решать, кого они пускают на свою территорию.
Один из основателей Народного общества Какумяэ Тыну Пейт сказал, что его лично эта тема не затронула, но он следил за ее развитием в социальных сетях. «Насколько я понимаю, предыдущий мост сломали именно жители Тискре, потому что не хотели, чтобы кто-нибудь переходил через ручей со стороны Какумяэ. И именно жители Тискре нуждались в новом мостике, чтобы добираться до пляжа Какумяэ», - сказал Пейт.
«Это вообще странно, потому что жители Какумяэ не так часто посещают Тискре. Мы организуем, например, дни домашних кафе Какумяэ. И пару лет нам писали, мол, не могли бы вы охватить и Тискре, потому что у них там не так много активных людей, чтобы организовать это самим. Теперь я думаю: даже если бы мы и хотели это сделать, как тут расширяться, когда ворота закрыты? Сидишь там со своими пирогами за забором, а народ смотрит из-за забора», - сказал Пейт.