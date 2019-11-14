Мост раздора в Тискре: строительство городского объекта на частной земле вызвало бурю критики в соцсетях

Дорога в ад снова оказалась вымощена благими намерениями. Районная управа Хааберсти претворила в жизнь давно запланированную идею и заказала строительство мостика через ручей Тискре.

"О строительстве мостика разговоры шли с 2012 года, когда старый мост был разломан. В 2017 году приступили к измерениям, в 2018 году - к проектировке. Став старейшиной района, я довел работы до конца, и на сегодня мост готов", - сказал старейшина Андре Ханимяги. Строительство моста обошлось в 50 000 евро.

По словам Ханимяги, нынешнее место для мостика было выбрано из-за того, что крайний участок недвижимости на улице Ряйме со стороны Какумяэ принадлежит Таллинну. "С другой стороны водоема, действительно, находится принадлежащая некоммерческому объединению Tiskre Elanike MTÜ недвижимость, но после длительных обсуждений и переговоров была достигнута договоренность о том, что НКО позволит городу построить на своей земле мост и тропу с деревянным настилом, чтобы можно было переходить через ручей", - объяснил Ханимяги.

Однако получилось, что с улицы Ряйме деревянный настил ведет с одной стороны к морю, где людей встречают грязь и бездорожье, а с друой - к воротам Tiskre Elanikud, открыть которые могут только зарегистрированные в НКО пользователи. Это привело к классовой войне в социальных сетях. В закрытой группе жителей Какумяэ был поднят вопрос: почему на деньги налогоплательщиков был построен мост для какой-то группы богачей, которые прячутся за забором?

Ханимяги сказал, что такой реакции следовало ожидать, но он все равно решил осуществить план строительства моста. «Во-первых, на территории НКО проживают более 160 семей, которые также являются жителями Таллинна. Во-вторых, очень многие, и особенно летом, насколько я знаю, ходят как по тропинке у моря, так и прямо за забором. В-третьих, большая часть подготовительных работ по строительству моста была уже выполнена. Поскольку строительство мостика было долгожданным, тянуть с его строительством, безусловно, было бы не лучшим способом решения ситуации», - сказал Ханимяги.

Проблема возникла не столько из-за самого моста, сколько из-за установленной на нем со стороны улицы Ряйме таблички, которая гласит, что эта земля находится в частном владении и под видеонаблюдением и чужие сюда не допускаются. К понедельнику, впрочем, эта табличка пропала.

Старейшина района признался, что ему не нравятся огороженные и закрытые участки, но все равно нужно считаться с тем, что это частная земля и что жители платят за уборку и освещение тамошних улиц. Таким образом, у них тоже есть право решать, кого они пускают на свою территорию.

Главный источник недовольства - запрещающий знак на мосту ФОТО: Erakogu

Один из основателей Народного общества Какумяэ Тыну Пейт сказал, что его лично эта тема не затронула, но он следил за ее развитием в социальных сетях. «Насколько я понимаю, предыдущий мост сломали именно жители Тискре, потому что не хотели, чтобы кто-нибудь переходил через ручей со стороны Какумяэ. И именно жители Тискре нуждались в новом мостике, чтобы добираться до пляжа Какумяэ», - сказал Пейт.