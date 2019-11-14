Чт, 14.11.2019
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Районная управа Мустамяэ повысила меры безопасности из-за угрозы убийством чиновнику

Районная управа Мустамяэ повысила меры безопасности из-за угрозы убийством чиновнику.

ФОТО: MLOV

В здании управы столичного района Мустамяэ (Вильде теэ, 118) теперь нельзя находиться без удостоверяющего личность документа: меры безопасности были пересмотрены после того, как посетивший отдел соцобеспечения мужчина угрожал убить обслуживающего его чиновника.

В здании управы установлена современная сигнализационная и карточная система, аналогичная годами действовавшей в здании Таллиннской горуправы на площади Вабадузе, сообщает Rus.ERR.

«Неделю назад мы были вынуждены вызвать наряд полиции, поскольку посетивший отдел соцобеспечения мужчина угрожал убить обслуживающего его чиновника», - пояснил старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

У стойки приемной регистрирует прибывших клиентов и посетителей на основании удостоверяющего личность документа (ИД-карты, водительского удостоверения, паспорта, пенсионного свидетельства, карты вида на жительство), и в зависимости от необходимости люди получают либо карточку гостя для передвижения по зданию или регистрируются в порядке номерной системы.

Регистры посетителей записываются на сервере и сохраняются.

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