В Таллинне автомобиль CityBee впервые попал в ДТП: водителю пришлось раскошелиться

«С момента вывода автомобилей на рынок, с 25 октября, не произошло ни одного ДТП, в котором участвовал бы автомобиль CityBee», - сказал Postimees в минувший понедельник руководитель CityBee Лукас Ила, когда журналист поинтересовался, были ли ДТП в первые недели.

После уточняющих вопросов Postimees и упоминания конкретных фактов Ила признал, что авария была и виновный в этом клиент получил штраф.

«7 ноября произошел инцидент, автомобиль CityBee слегка зацепил другой автомобиль. Ни один человек не пострадал, но виновному в ДТП водителю автомобиля CityBee за нанесенный ущерб был назначен штраф в 100 евро», - сказал Ила.

Он отметил, что все автомобили CityBee застрахованы, и если виновником ДТП был не водитель CityBee, ущерб покрывает страховка. Но если виновником ДТП стал водитель CityBee, он должен оплатить самоответственность, максимум – 300 евро. В случае, когда страховка не действует, например, при вождении в нетрезвом виде или умышленном нарушении ПДД, водитель должен покрыть все расходы CityBee и третьих сторон.

В случае пьяного водителя есть и дополнительное наказание: помимо штрафа, назначенного полицией, CityBee со своей стороны тоже будет требовать штраф в размере 2000 евро. За использование самоката CityBee в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 500 евро. Это зафиксировано в условиях пользования этой услугой.