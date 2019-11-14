В Таллинне впервые автомобиль CityBee попал в ДТП: водителю пришлось раскошелиться

«С вывода автомобилей на рынок, с 25 октября не произошло ни одного ДТП, в котором одним из участников был бы автомобиль CityBee», - сказал Postimees в этот понедельник руководитель CityBee Лукас Ила, когда журналист поинтересовался, были ли ДТП на первых неделях.

На уточняющие вопросы Postimees и после упоминания конкретных данных, Ила признал, что авария была и виновный в этом клиент получил штраф.

«7 ноября произошел инцидент, автомобиль CityBee слегка зацепил другой автомобиль. Ни один человек не пострадал, но виновному в ДТП водителю автомобиля CityBee за нанесенный ущерб был назначен штраф в 100 евро», - сказал Ила.

Он отметил, что все автомобили CityBee застрахованы и, если причиной ДТП не стал водитель CityBee, ущерб покрывает страховка и водитель не должен покрывать расходы.

Но если причиной ДТП стал водитель CityBee, водитель должен оплатить самоответственность, максимум – 300 евро. В случае, когда страховка не действует, например, вождение в нетрезвом виде или умышленное нарушение ПДД, водитель должен покрыть все расходы CityBee и третьих сторон.

В случае пьяного водителя есть еще дополнительное наказание: помимо назначенного полицией наказания, CityBee будет требовать и себе 2000 евро. За использование самоката CityBee в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 500 евро. Это прописано в условиях пользования этой услугой.