Чт, 14.11.2019
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Охранная фирма G4S попала в черный список в Норвегии

G4S

ФОТО: DARREN STAPLES/REUTERS

Норвежский нефтяной фонд внес в черный список британскую охранную компанию G4S. Фонд счел, кто компания потенциально способна внести вклад в серьезные и систематические нарушения прав человека или быть ответственными за них.

Совет крупнейшего в мире фонда в четверг принял решение по рекомендации Норвежского совета по этике, который занимается мониторингом инвестиций. Решение означает, что фонду будет запрещено инвестировать в G4S или приобретать участие в нем.

G4S предлагает охранные услуги более чем в 90 странах, включая Эстонию. По данным совета, была оценена деятельность компании в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, где многие ее сотрудники являются мигрантами.

По инофрмации совета, у сотрудников G4S в этих странах часто отбирают паспорта, им платят меньше обещанного или вынуждают брать кредиты для получения работы в компании. Зачастую они не могут бросить работу из-за долгов.

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