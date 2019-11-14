Охранная фирма G4S попала в черный список в Норвегии

Норвежский нефтяной фонд внес в черный список британскую охранную компанию G4S. Фонд счел, кто компания потенциально способна внести вклад в серьезные и систематические нарушения прав человека или быть ответственными за них.
Совет крупнейшего в мире фонда в четверг принял решение по рекомендации Норвежского совета по этике, который занимается мониторингом инвестиций. Решение означает, что фонду будет запрещено инвестировать в G4S или приобретать участие в нем.
G4S предлагает охранные услуги более чем в 90 странах, включая Эстонию. По данным совета, была оценена деятельность компании в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, где многие ее сотрудники являются мигрантами.
По инофрмации совета, у сотрудников G4S в этих странах часто отбирают паспорта, им платят меньше обещанного или вынуждают брать кредиты для получения работы в компании. Зачастую они не могут бросить работу из-за долгов.