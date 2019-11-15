Подкаст: «Как же бесит!» общественный транспорт

Дорогие читатели Rus.Postimees, текст ниже – это лишь первые несколько минут расшифровки подкаста, поэтому советуем слушать его полностью, нажав на кнопочку play выше.

Катя: Тема нашего подкаста – общественный транспорт. Нам так повезло, он у нас бесплатный, относительно новенький, в нем чисто и тепло. Вот только люди, которые им пользуются, иногда совсем не думают о других.

Олеся: Действительно. Наши читатели тоже возмущаются условиями, в которых ездят. И пишут нам письма. И вот одного из них возмутило то, что таллиннцы не умеют пользоваться общественным транспортом. Процитирую: «Недавно на одном из новостных порталов читал новость, что жительницу Таллинна раздражает, что пассажиры неправильно пользуются валидаторами в общественном транспорте. Я сам иногда им пользуюсь, и злит немного другое, а именно, что местные жители столицы, хотя в отличие от украинцев и оплачивают проезд, но пользоваться транспортом не умеют.

К примеру, трамвай подъезжает к остановке. В цивилизованных странах и городах и даже на Украине, пассажиры, которые хотят войти в трамвай, становятся справа и слева от дверей, выпуская пассажиров, которым нужно выйти, и только потом, когда проход свободен, они проходят. К сожалению, в Таллине ситуация другая. Как только дверь в трамвай открывается, пассажиры стоят в проходе и невозможно выйти, или же они ломятся внутрь. В проходе происходит неразбериха, невозможно выйти, тем более, с детской коляской или людям с ограниченными физическими возможностями. Иногда приходится выходить через другую дверь, где суматохи меньше. Складывается впечатление, что трамвай уедет без них, а смотрится это совершенно дико!» Тебе, Кать, приходилось с таким сталкиваться?

Катя: Да, знаешь, бывает. Не каждый день, но довольно часто. У нас почему-то люди обожают стоять у дверей автобуса, при этом закрывая своей грудью валидатор, и обязательно на спине у такого висит какая-нибудь огромная сумка или рюкзак.

Олеся: Иногда на валидаторе они просто висят.

Катя: Такого не встречала. Но, правда, приходится протискиваться к валидатору, причем это обязательно происходит, когда все одеты в пуховики. Когда на улице холодно, заходишь в транспорт - а там безумно жарко.

Олеся: Это ты не ездила в общественном транспорте в 80-е, 90-е годы. Вот там в транспорт было просто не сесть. Действительно все были как селедки в бочке. Ты приходил на остановку и не знал, уедешь с нее или нет. Можно было пропустить так три-четыре автобуса.

Катя: Я начала ездить в конце 90-х. Потому что у меня нет водительских прав, и всю свою жизнь я пользуюсь общественным транспортом. Хотя с годами у меня выработалась стрессоустойчивость, и я стала поспокойнее, наверное, но меня по-прежнему раздражает в транспорте просто до скрежета в зубах очень сильный и порой неприятный запах. И, конечно, подростки, которые бесятся, валяются на полу, бросаются на поручни, висят на них. Буквально на днях видела такое. Или очень громко слушают музыку из колонок, непонятно зачем. И дети, которые заходят с огромными портфелями, причем маленькие, первоклассники-второклассники, и расталкивают и тебя, и других, и пожилых. Родители, которые нас слушают, пожалуйста, объясните своим любимым и дорогим, как себя вести в общественном транспорте.

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