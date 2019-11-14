Фото: в ласнамяэской девятиэтажке открытым огнем горела квартира

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, Спасательный департамент получил вызов в жилой дом на Линнамяэ-теэ в Таллинне в 14:38. В квартире на втором этаже открытым огнем горели балкон и комната.

Из квартиры вывели двух человек, одного осмотрели на месте, а второго доставили в больницу на медосмотр.