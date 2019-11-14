Юри Ратас не будет забирать средства из второй пенсионной ступени

На четверговой пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас сказал, что и после пенсионной реформы продолжит перечислять деньги во вторую пенсионную ступень.
Как и премьер-министр, министр социальных дел Танель Кийк заявил, что продолжит накопление пенсии во второй ступени. Он отметил, что рекомендует так же делать и всем остальным.
«Накопление пенсии - это разумный принцип. Делать ли это посредством второй ступени или, например, инвестиционного счета, который является дополнительным механизмом, зависит от связанных с управлением инвестициями навыков, возможностей, знаний и свободного времени самого человека», - сказал Кийк.
В то же время министр финансов Мартин Хельме заявил, что до сих пор не присоединился ко второй пенсионной ступени и не планирует это делать и в будущем. Глава МИД Урмас Рейнсалу на это посоветовал Хельме все же присоединиться ко второй ступени.
«Я сейчас точно не сказал бы, что сниму деньги», - сказал Рейнсалу, но добавил, что дальнейшее пользование второй ступенью во многом зависит и от ее операторов.
В четверг правительство одобрило изменения второй пенсионной ступени, в соответствии с которыми она станет добровольной.