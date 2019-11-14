Читайте, в каких торговых сетях жители Эстонии предпочитают совершать ежедневные покупки

Рыночная сила показывает распределение корзины покупок между различными розничными сетями и сильно зависит от распространения сети продаж. Если брать в расчет эмоциональную связь между магазином и покупателями, т.е. влияние бренда, то следует отметить, что наряду с Соор растет и сеть Selver. По словам эксперта Kantar Emor по поведению покупателей Керстен Йыги, это самые сильные бренды среди розничных сетей.

По словам главы Coop Eesti Ало Иваска, видно, что ремонт и открытие новых магазинов Соор принесли свои плоды, а работа по расширению ассортимента достигла цели. «Рейтинг также показывает, что жители Эстонии предпочитают местные сети, будь то обычные или онлайн-магазины», - добавил Иваск.

Мониторинг розничных сетей за 2019 год. ФОТО: Kantar Emor

Согласно опросу, сила бренда Selver поддерживается его сильной репутацией. Это авторитетный лидер с точки зрения торговой среды и уровня обслуживания. За лидерами с большим отставанием следуют другие крупные торговые сети: Rimi, Prisma и Maxima.

«Если Selver благодаря сильной силе бренда по-прежнему обладает потенциалом роста на рынке, то Maxima из всех участников рынка сильнее всех рискует потерять клиентов», - сказала Йыги.

Наибольший потенциал роста среди розничных сетей демонстрирует финская Prisma, которая делает ставку на широкий ассортимент продукции.

В дополнение к обычным магазинам, акцент в исследовании был сделан и на покупке продуктов питания через электронные каналы; по словам Йыги, эта тенденция в последние годы быстро растет. Наиболее предпочтительным продуктовым интернет-магазином является e-Selver, который в качестве основного места покупки назвала треть потребителей. Второе место занимает eCoop, а третье - Barbora (интернет-магазин Maxima).