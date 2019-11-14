В четверг утром 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. ФОТО: /Sputnik

В четверг утром 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Он застрелил одного студента - своего ровесника - и покончил с собой. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о трагедии и что говорят очевидцы.

Что произошло

Около 11 утра по местному времени (5 утра по московскому) студент колледжа начал стрельбу в одном из корпусов учебного заведения на пересечении улиц Красноармейская и Шевченко. Один из очевидцев трагедии позвал на помощь инспекторов ДПС, которые патрулировали дорогу неподалеку.

Когда полицейские поднялись на второй этаж учебного заведения, то увидели студента с оружием. Он начал стрелять в полицейских, они открыли ответный огонь. В итоге молодого человека блокировали в аудитории, и он покончил с собой.

Стрелок успел убить одного студента и ранить троих - всем им от 17 до 20 лет. У раненых - множественные огнестрельные ранения.

По предварительным данным регионального главка МВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Студент вошел в аудиторию во время пары и выгнал из кабинета учительницу, после чего начал стрелять.

Телеграм-каналы озвучивали и другие версии случившегося - якобы студента вывело из себя, что его не пустили в аудиторию за опоздание. Однако это не объясняет, почему у него оказалось с собой ружье и почему учительницу он перед стрельбой выгнал из аудитории.

В момент стрельбы в корпусе находились более 150 человек. Оцепление со здания сняли только около 17:30 по местному времени (11:30 по Москве).

Как стало известно позже, система охраны в корпусе колледжа была исправна, в учебном заведении была тревожная кнопка, но не было рамок металлодетектора.

Что говорят очевидцы

Устроивший стрельбу в колледже до инцидента угрожал дробовиком другим студентам в туалете, рассказал агентству РИА Новости 18-летний студент этого колледжа Максим Муратов.

«До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию», - рассказал Муратов.

«Парень пришел с помповым дробовиком типа „Сайги“, пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его», - сказал один из очевидцев телеканалу «360».

По словам студентов, которые приводит издание «Порт Амур», стрелок якобы вошел в аудиторию и сказал: «Вы все меня достали», а затем «стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой».

Изданию «Амур Инфо» очевидцы трагедии сказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда уже с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек.

Что известно о нападавшем

Официально имя стрелка пока не сообщается - его публикуют только телеграм-каналы. Как пишет Baza, студент пришел в колледж с ружьем Иж-81, которое спрятал под одеждой.

По данным издания, ружье было его личным; несколько месяцев назад он получил разрешение на ношение оружия.

Все знакомые стрелка, опрошенные разными изданиями, характеризуют его примерно одинаково: спокойный, замкнутый, ни с кем не конфликтовал.

За ним не замечали асоциального поведения и конфликтов, вторят в региональном минпросвещения.

В интернете обнаружили видеоролик, опубликованный за день до стрельбы. На нем человек за кадром рассказывает о стрельбе в американской школе «Колумбайн» и намекает, что намерен совершить что-то подобное. Он отмечает, что в этом не виноват никто из тех, на кого возложат ответственность.

На том же канале в YouTube есть другой видеоролик, на котором человек, похожий на предполагаемого стрелка, упражняется в стрельбе.

Что дальше

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Сотрудники СКР допрашивают студентов и сотрудников колледжа. В ведомстве заявили, что направят в Благовещенск опытных криминалистов из главного управления.

СКР сообщил, что охранник колледжа, пропустивший в здание студента с оружием, задержан в рамках дела о халатности. Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудник ЧОПа не имел соответствующего разрешения на осуществление охранной деятельности.

Ближе к вечеру стало известно, что задержан и гендиректор охранного предприятия. «По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность», - заявил Следственный комитет.

На ближайшие три дня в городе отменят все развлекательные мероприятия. В региональном Минобразования заявили, что занятия в колледже отменяются до понедельника.

После инцидента прооперировали двоих раненых, они остаются в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести, рассказал руководитель центра политравмы областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.