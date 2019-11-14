Чт, 14.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет

Мошенники нанесли 94-летней женщине ущерб в 100 000 евро

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks

Мошенники на Хийумаа нанесли пожилой даме, оставшейся без почти 3500 погонных метров леса, ущерб в размере более ста тысяч евро, пишет Postimees.

13 ноября полиция получила сообщение, что на Хийумаа без ведома владельца и с помощью поддельной подписи через несколько фирм было передано право на вырубку леса, принадлежащего 94-летней даме.

Последним купившее право на вырубку предприятие, по предварительной оценке, срубило почти 3400 погонных метров леса.

Ущерб превышает сотню тысяч евро.

Полиция начала уголовное производство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ