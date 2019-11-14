Мошенники нанесли 94-летней женщине ущерб в 100 000 евро

Мошенники на Хийумаа нанесли пожилой даме, оставшейся без почти 3500 погонных метров леса, ущерб в размере более ста тысяч евро, пишет Postimees.
13 ноября полиция получила сообщение, что на Хийумаа без ведома владельца и с помощью поддельной подписи через несколько фирм было передано право на вырубку леса, принадлежащего 94-летней даме.
Последним купившее право на вырубку предприятие, по предварительной оценке, срубило почти 3400 погонных метров леса.
Ущерб превышает сотню тысяч евро.
Полиция начала уголовное производство.