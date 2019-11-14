Мигранты и технологии: представитель Госдепа рассказала в Таллинне об американских приоритетах

- Вы официальный русскоязычный представитель Госдепартамента. Для многих русских само название Госдеп звучит почти как ругательство. Сложно ли вам работать в таких условиях?

- «Печеньки», да. Я знаю, что русские думают о Госдепе, в наш адрес всегда звучит много обвинений в том, что мы вмешиваемся в дела других стран. Конечно, свою роль здесь играет и дезинформация. Но я бы сказала, что у меня очень интересная работа. Все журналисты, с которыми я познакомилась до сих пор, были очень открыты к нам. Я сама изучала русский язык в Москве в 90-е годы, когда это еще не было очень популярно, мне очень нравится русская литература. И есть очень сильные связи между русским и американским народом, несмотря на сложные политические отношения.

- Видите ли вы ту разницу, которая существует между тем, как США видят себя, и тем, как русские их в действительности видят?

- К сожалению, у меня сейчас не так много возможностей общаться с простыми русскими. И это серьезная задача для нас. Наша дипмиссия в России сейчас очень маленькая – и не потому, что мы так за хотели. Вынужденно были сокращены культурные и образовательные программы, программы по обмену. И очень жаль. Но пока я жила в Москве в 2012-2014 годах, для меня это был очень позитивный опыт в плане личных, человеческих отношений.

- Какое место во внешней политике США в данный момент занимает Россия?

- Как сказал госсекретарь Помпео, выступая на прошлой неделе с речью в Германии, Россия для нас очень важна. У нее есть тысячи ядерных боеголовок. Мы хотели бы иметь с Россией хорошие отношения, но иногда ее интересы идут вразрез с нашими интересами или наших союзников. Что не исключает нашего сотрудничества, например, в области борьбы с терроризмом. И случаи такого сотрудничества у нас бывали и после 2014 года.

- Сейчас ведь отношения с Россией не являются для вас проблемой №1?

- На прошлой неделе я была в Вашингтоне, где госсекретарь Помпео выступал перед большим собранием дипломатов. И он как раз говорил о приоритетах американской внешней политики. Среди них, конечно, угроза со стороны Ирана, который сейчас вмешивается во все конфликты на Ближнем Востоке и поддерживает такие террористические организации, как, например, Хезболла. Естественно, он говорил и о Китае, который представляет для нас угрозу не только в плане коммерческой конкуренции.

- Справедливо ли утверждение, что США ведут не только экономическую, но и информационную войну против Китая?