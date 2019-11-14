Чт, 14.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Галерея: в Таллинне началось строительство бизнес-квартала, в котором будет и большой строительный магазин

Галерея: в Таллинне началось строительство бизнес-квартала, в котором будет и большой строительный магазин

Фирма по развитию недвижимости Kaamos Kinnisvara сегодня заложила краеугольный камень нового бизнес-квартала Авала в районе Веэренни, где будут построены новое главное здание Elektrilevi и офисные дома, а также строительный магазин Depo, пишет Postimees.

«Учитывая постоянный рост предпринимательской среды Эстонии, все время нужны новые помещения для бизнеса, которые соответствовали бы возросшим требованиям компаний», - сказал исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Прийт Уустульнд, 

В этом квартале также будет расположен самый большой в Таллинне парк солнечных панелей площадью 15 000 квадратных метров, который будет покрывать треть энергетических потребностей делового квартала. В квартале будет 850 парковочных мест.

На первом этапе в бизнес-квартал Авала инвестировано 66 млн евро, которые  направлены в строительство двух первых офисных зданий, парковочного дома и торгового комплекса Depo.

Сейчас ближайший к Эстонии магазин латвийской сети находится в Валмиера в Латвии, и жители юга Эстонии очень активно ездят туда за стройматериалами.

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