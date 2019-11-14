Галерея: в Таллинне началось строительство бизнес-квартала, в котором будет и большой строительный магазин

«Учитывая постоянный рост предпринимательской среды Эстонии, все время нужны новые помещения для бизнеса, которые соответствовали бы возросшим требованиям компаний», - сказал исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Прийт Уустульнд,

В этом квартале также будет расположен самый большой в Таллинне парк солнечных панелей площадью 15 000 квадратных метров, который будет покрывать треть энергетических потребностей делового квартала. В квартале будет 850 парковочных мест.

На первом этапе в бизнес-квартал Авала инвестировано 66 млн евро, которые направлены в строительство двух первых офисных зданий, парковочного дома и торгового комплекса Depo.