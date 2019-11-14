Старые леса выделяют углекислый газ, а молодые - поглощают

Согласно климатическому отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), леса рассматриваются в качестве важного поглотителя углекислого газа, а устойчивая деятельность по ведению лесного хозяйства может еще больше увеличить роль леса в этом.

В августе Университете естественных наук Эстонии Гуннар Морозов защитил докторскую диссертацию на тему «Потоки углерода и азота в различных местах произрастания березняка и сероольховника». В своей докторской работе он исследовал потоки азота и углерода в различных местах произрастания березняка и серой ольхи, чтобы увидеть, как возраст леса и осушение почвы влияют на способность деревьев связывать углерод.

«Результаты показали, что старые леса не связывают в атмосфере столько же углерода, сколько молодые деревья и деревья среднего возраста», – сказал Морозов. «Если количество выделяемого почвой СО2 за год превышает количество поглощенного растительной биомассой углерода, такие леса становятся источниками выделения углерода», – пояснил он.

Второе направление исследования изучало динамику связывания углерода серой ольхой разных возрастов, что позволяет объяснить роль этих деревьев в углеродном балансе эстонских лесов в более широком плане. Установлено, что сероольховники являются важными связывающими углерод экосистемами, но с возрастом их способность поглощать углекислый газ тоже снижается, что может изменить статус экосистемы со связывающей углерод на выделяющую углерод.

Эстония находится в зоне полубореальных лесов, которые являются важными материковыми экосистемами, поглощающими углекислый газ, тем самым снижая влияние климатических изменений. Однако способность различных лесов к связыванию углерода зависит от очень многих факторов, в значительной степени от плодородности почвы, а также, от применяемых методов ведения лесного хозяйства.

По словам Вейко Ури, научного руководителя и профессора лесного хозяйства Университета естественных наук Эстонии, основной причиной сегодняшних климатических проблем является углерод, выбрасываемый в воздух в результате использования человеком полезных ископаемых.