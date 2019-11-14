Чт, 14.11.2019
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  • Cуд Лейпцига взял под стражу эстонского вора-рецидивиста

Cуд Лейпцига взял под стражу эстонского вора-рецидивиста

Магазинный вор. Фото иллюстративное

ФОТО: Elmo Riig/Sakala.

Cуд немецкого города Лейпцига в среду взял под стражу уроженца Эстонии, который в течение двух недель  дважды попадался на магазинной краже, пишет Postimees.

В начале ноября суд в Лейпциге приговорил 44-летнего мужчину из Эстонии к штрафу в размере 1170 евро за кражу из магазина. 

Это наказание, однако, не помогло ему встать на путь законопослушания, и во вторник мужчина  был снова пойман на краже из магазина, расположенного на железнодорожном вокзале, сообщила полиция Лейпцига.

Эстонский гражданин был задержан полицией на месте происшествия, а в среду суд рапорядился  взять его под стражу на время предварительного следствия.

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