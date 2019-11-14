Cуд Лейпцига взял под стражу эстонского вора-рецидивиста

Cуд немецкого города Лейпцига в среду взял под стражу уроженца Эстонии, который в течение двух недель дважды попадался на магазинной краже, пишет Postimees.
В начале ноября суд в Лейпциге приговорил 44-летнего мужчину из Эстонии к штрафу в размере 1170 евро за кражу из магазина.
Это наказание, однако, не помогло ему встать на путь законопослушания, и во вторник мужчина был снова пойман на краже из магазина, расположенного на железнодорожном вокзале, сообщила полиция Лейпцига.
Эстонский гражданин был задержан полицией на месте происшествия, а в среду суд рапорядился взять его под стражу на время предварительного следствия.