Курсирующий между Петербургом и Таллинном паром отменяет ноябрьские круизы

Не состоятся отправления из Санкт-Петербурга 14 ноября (полный круизный маршрут), 16 и 18 ноября, из Хельсинки — 15 и 17 ноября, из Таллинна — 19 ноября, из Стокгольма — 20 ноября.

«Данное решение было принято в связи с проведением внеплановых технических работ», — сообщает компания. После проведения ремонта Princess Anastasia возобновит свою навигацию в рамках установленного расписания.

Пассажирам, которые планировали путешествие с 14 по 20 ноября, Moby Spl предлагает забронировать без дополнительной оплаты аналогичные круизы в декабре 2019 года, а также в круизном сезоне 2020 года. Также можно отменить поездку.