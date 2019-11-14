Крупнейший производитель готовой еды в Эстонии расширяет производство

В строительство нового производственного здания и ремонт имеющегося будет инвестировано восемь млн евро. Kulinaaria полностью обновит весь парк оборудования, инвестиции в который составят девять млн евро. Цель на ближайшие годы увеличить объем производства примерно на 30–40 процентов.

Сегодня предприятие Kulanaaria празднует свое становление самым современным городком по производству продуктов питания в странах Балтии, организовав так называемый праздник стропил. Строящееся здание будет объединено с имеющимся производством, в результате чего производственные площади Kulinaaria вырастут до 8000 квадратных метров.

«Объемы производства Kulinaaria постоянно росли, и настало время строительства нового завода с лучшими технологиями. Парк оборудования Kulinaaria полностью обновляется с целью наращивания объемов производства и автоматизации производственных процессов на всем заводе. Удвоив площадь комплекса, мы сможем значительно увеличить наши производственные мощности и гибкость», – сказал руководитель Kulinaaria OÜ Андрес Хейнвер.

«Среда нового производственного комплекса регулируется с лабораторной точностью. Благодаря пищевым технологиям высшего уровня и продуманным до мельчайших деталей инженеро-техническим системам мы сможем обеспечить более долгий срок хранения продуктов без добавления в них консервантов», – добавил Андрес Хейнвер.

Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос подтверждает, что строительство новой кухни Kulinaaria, которое началось этим летом, идет по плану, и благодаря постоянному общению с заказчиком по рабочим вопросам строительная фирма придерживается графика. «Особого внимания нашей команды требует специальная часть здания, объем инженерно-технических систем, который больше обычного и который соответствует нынешним и будущим требованиям, предъявляемым к пищевой промышленности. Я убежден, что, когда производственный городок Kulinaaria площадью 8000 квадратных метров начнет работать, на прилавках появится много кулинарных сюрпризов», – сказал исполнительный директор Mapri Ehitus.

Производство в строящемся здании Kulinaaria начнется в апреле следующего года. Сразу после налаживания производства будет реконструировано имеющееся здание. Строительством нового здания и реконструкцией имеющегося занимается фирма Mapri Ehitus OÜ. Новое производственное здание будет готово в апреле 2020 года, весь производственный комплекс будет обновлен к октябрю 2020 года.

Строительной командой Kulinaaria управляет удостоенный титула строителя 2017 года Валдо Рохтла, которому оказывает поддержку руководитель по проектам специальных работ Тийна Ыунмаа. Фирма Mapri Ehitus занималась строительством рынка Балтийского вокзала, Kolde Selver, Siidrikoda и многих других зданий, связанных с продажей и производством продуктов питания.

Основными клиентами Kulinaaria являются Selver, Tartu и Tallinna Kaubamaja, Olerex и Alexela.

Основанная на местном капитале фирма Kulinaaria OÜ является ведущим предприятием пищевой промышленности в Эстонии, в портфель брендов которого входят такие торговые марки, как Selveri Köök, Gurmee Catering и Van Kook.