Олег Соколов. ФОТО: ANTON VAGANOV/REUTERS

Угловой дом XIX века, где до 8 ноября жили доцент истфака СПбГУ Олег Соколов и его девушка Анастасия Ещенко, выходит своими парадными на Мойку и Фонарный переулок.

В парадных - от двух до шести квартир. Опечатанная следователями трехкомнатная квартира доцента Соколова находится на третьем этаже. Понять, в каких отношениях он был с соседями, теперь трудно. После убийства говорить о Соколове они не хотят. Двое встреченных жильцов подъезда на вопросы о проживавшем здесь доценте лишь качали головами и быстро уходили.

Если выйти из парадной и повернуть налево к реке, то первое, что видишь - купол Исаакиевского собора. Сейчас строительные леса уже начали снимать, но в день убийства фасад дома еще активно реставрировали, так что по пути к реке историку надо было пройти по узкому коридору, который оставили строители.

9 ноября Соколова достали из Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. Река в этом месте мелкая, утонуть в ней Соколов вряд ли бы смог, его достали из воды сильно замерзшим и отправили в больницу. Историк признался, что в ночь с 7 на 8 ноября убил свою бывшую студентку, с которой у него были романтические отношения. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его.

Уже на набережной Соколов попал в объективы камер, установленных на соседнем здании - это деловой центр, в котором также работает клиника. Исаакий отсюда виден уже хуже, зато прямо через реку стоит ветшающее, но всё еще очень внушительное здание - бывшая Немецкая реформаторская церковь, закрытая при советской власти и перестроенная в Дворец культуры работников связи.

Слева по набережной - здание, в котором расположен Следственный комитет по Санкт-Петербургу. Если доцент с Анастасией Ещенко выходили когда-то гулять по району, в котором жили, то неизбежно проходили мимо дома Раскольникова и Юсуповского дворца, который вошел в историю тем, что здесь заговорщики убивали Григория Распутина.

Театралка и отличница

На суде, где ему избирали меру пресечения и в итоге отправили на два месяца под арест, Соколов показал, что встречался, а потом и жил с Ещенко пять лет. Ее знакомые и однокурсники по истфаку СПбГУ подтверждают эту информацию. Пара познакомилась, когда Анастасия перешла на третий курс, а Соколов начал читать им лекции.

"До этого она никогда не интересовалась ни французской военной историей, ни Наполеоном, - рассказывает Любовь Фролова, одна из одногруппниц убитой девушки. - Настя занималась историей гражданской войны в России".

Для своих студенток, занимавшихся Францией, Соколов был героем и наставником. Пока одни называли его "сиром" иронично и за глаза, члены его фан-клуба делали это вполне серьезно: "Все эти скакания на коне в костюме Наполеона у меня тоже сначала вызывали интерес, но потом я поняла, что это попахивает дуркой", - считает выпускница истфака, критически относящаяся к Соколову. Девушка согласилась говорить о нем на условиях анонимности после того, как прочитала в интернете несколько комментариев, суть которых сводилась к тому, что из-за погибшей Анастасии Россия теперь теряет великого ученого. По ее словам, он постоянно пытался заигрывать со своими студентками, отпускал "сальные шутки". Пока одни девушки старались либо вовсе не приходить к нему на лекции, либо приходить группами, чтобы не оказаться с ним наедине, другие оставались после занятий, чтобы задать дополнительные вопросы.

Роман Анастасии с доцентом Соколовым начался, по мнению Любови Фроловой, как раз с такого общения после потоковой лекции, когда она подходила к нему с уточняющими вопросами. Ещенко была отличницей, ее работы на курсе считались одними из лучших. Она так стремилась учиться хорошо, что иногда это становилось поводом для шуток над ней со стороны других студентов. Бывшая сокурсница вспоминает, как однажды Анастасии автоматом поставили "отлично", но, несмотря на это, она пошла к преподавателю доказывать, что имеет право сама сдать экзамен и получить еще раз такую же оценку.

"Однажды после другого экзамена она вышла из аудитории и говорит всем: "Боже, я провалилась, боюсь даже смотреть, что в зачетку поставили". Открывает ее, а там, естественно, "отлично". И все сокурсники ей: "Ну, Насть!" - описывает ее знакомая другой случай про отношение Анастасии к учебе и успеваемости.

Кроме учебы, девушку увлекал театр, несколько лет она занималась в театральной студии, и это также могло сблизить их с Соколовым, который не только любил историческую реконструкцию, но и регулярно устраивал костюмированные балы у себя дома.

Роман с преподавателем

Спустя год, когда Ещенко училась на четвертом курсе, по факультету поползли слухи о романе. Началось это после того, как Анастасия стала помогать Соколову ставить слайды во время занятий. А окончательно всё стало ясно, когда начали выходить их совместные статьи об истории наполеоновских войн. Ярким моментом, по словам знакомой погибшей девушки, был их выпускной, на который все студенты пришли с родителями или дедушками и бабушками, а Анастасия Ещенко пришла с Соколовым и он фотографировал ее со всех сторон.

"Я очень долго отказывался верить в эти слухи, - говорит один из ее университетских приятелей, - тем более что сама Настя в беседах со мной их опровергала. Можно сказать, что об их отношениях знали все, но никто не придавал этому большого значения - они взрослые люди и это их личное дело".

Романов со сверстниками у студентки Ещенко не было. Подругам она говорила, что они ей не интересны. При этом ее знакомые знали как минимум об одной девушке, которая была очень заинтересована самой Анастасией. Она постоянно писала ей, искала дружбы, а когда узнала о ее отношениях с Соколовым, завела паблик во "ВКонтакте", который целиком посвятила ошибкам в их совместных статьях. "Сегодня я пишу рецензию на статью, написанную месье Соколовым в соавторстве с Анастасией Ещенко, - писала она там. - К слову, к ней я всегда относилась с любовью и уважением. […] Хочу пожелать Анастасии быть более самостоятельной и независимой от ее нынешнего научного руководителя".

Когда Ещенко иногда реагировала на эти публикации и что-то писала ей в комментариях, девушка отвечала длинно и многословно. Обсуждать с Би-би-си свое отношение к погибшей она категорически отказалась, а в своем аккаунте в "Твиттере", на который подписаны всего четыре человека, два дня писала о своей обиде на журналистов, которые, не разобравшись, писали в своих статьях, будто она ненавидела Ещенко. "Это была какая-то странная одержимость, которую Настя не понимала", - говорит их общая знакомая.

"Думаю, Олег Валерьевич заразил ее своей наполеономанией, ведь он харизматичный и, несмотря ни на что, галантный человек, - говорит бывший приятель погибшей девушки. - Настя обожала XIX век, ей нравилась его старомодность в обхождении с людьми". Свою возлюбленную ученый, часто преображавшийся в Наполеона, называл то императрицей Жозефиной Богарне, то маркитанткой Изабель.

Патриот на грани нормы

После убийства бывшей студентки, расчленения, сообщений о том, будто доцент собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости, заседания суда, на котором Соколов выл и плакал, его бывшие студенты активно спорят между собой, насколько их бывший преподаватель в принципе был вменяем.

В социальных сетях началась странная кампания в защиту ученого, и многие его бывшие ученики полагают, что это - благодаря его связям в университете, Российском военно-историческом обществе и знакомству с такими людьми как министр культуры Владимир Мединский или бывший глава ЦИК Владимир Чуров. Теперь многие его бывшие ученики полагают, что Соколов отделается либо лечением, либо минимальным сроком: "Получит 3-4 года, хотя с учетом всех отягчающих обстоятельств должен был бы получить все 15".

Правда, его адвокат Александр Почуев уже заявил, что не будет настаивать на версии невменяемости своего подзащитного, потому что это поставит под сомнение его научные достижения, а сам Соколов попросил у посетившего его члена ОНК очки, чтобы он мог читать книги и даже в камере продолжать заниматься наукой.

Одна из его бывших учениц настаивает, что историк не контролировал свою агрессию, особенно в состоянии алкогольного опьянения. "Я видела его несколько раз на банкетах - есть такие люди, которые когда чуть-чуть выпьют, тебе сразу хочется сесть в такси и уехать домой. У человека просто зверел взгляд и находиться с ним было страшно и неприятно". По ее словам, никто из бывших учеников Соколова не удивлен тому, что он мог в припадке агрессии убить человека. "Шок есть от того, что он ее расчленил и пытался утопить, но не от того, что он в принципе убил человека, - говорит она. - Я видела его на реконструкциях, когда он входил в роль Наполеона, размахивал саблей и изображал освобождение Парижа - с одной стороны это только роль, но потом понимаешь, что это что-то нездоровое".

Бывшая студентка говорит про Соколова, что в нем удивительным образом сочетались "франкофильство и ватничество". Не агитируя напрямую за власть, доцент часто рассказывал студентам о патриотизме и том, как он важен. Выпускник, относящийся к Соколову скорее с симпатией, считает, что границ он не переходил: "Взгляды у него патриотические, но без юродства и шапкозакидательства по идиотскому образцу госпропаганды", - говорит он. Соколов, по его мнению, абсолютно вменяемый человек и не стоит считать его сумасшедшим: "Он абсолютно вменяем - экспрессивен, импульсивен, иногда даже экзальтирован - но вменяем".

Никто из бывших учеников историка не оспаривает его вклад науку. Даже те, кто считает Соколова "поехавшим", отмечают, что он действительно большой специалист по своей теме и других таких "наполеонистов" в России нет. По воспоминаниям одной из бывших учениц, доцент несколько раз заводил речь о том, что его недооценивают в России. Он был приглашенным лектором в Сорбонне, сотрудничал с Музеем армии в Париже, но в родном Санкт-Петербурге оставался доцентом, хотя давно мог бы быть профессором.

В феврале 2018 года Соколова разыграли пранкеры, позвонив якобы из администрации президента и предложив стать доверенным лицом Владимира Путина. Соколов с радостью согласился, сообщив, что поддерживает президента России и считает, что по Крыму тот правильно все сделал. Ему предложили выступить с речью в поддержку президента, историк согласился, но пожаловался, что из-за бюрократических препятствий до сих пор не стал доктором наук. Он отметил, что было бы более весомо, если в поддержку президента он выступит уже как доктор наук и профессор, а не доцент и кандидат.

Его ученик, впрочем, считает, что никаких комплексов из-за этого у Соколова не было: "Докторскую он не защищал по объективным причинам, но не было заметно, что нахождение в статусе доцента и кандидата его как-то унижало или сильно печалило, - полагает он. - Он, я думаю, понимал о себе всё, каков его научный вес и вклад в наполеонистику и безо всех этих регалий".

Отношения со студентками

В своем заигрывании со студентками и романами с ними Соколов на истфаке СПбГУ тоже не выделялся. По воспоминаниям большинства выпускников, для этого факультета такие вещи давно стали скорее нормой и никого не удивляла картина, когда преподаватель целуется со студенткой прямо на ступенях факультета.

Все собеседники Би-би-си вспомнили, что не менее эксцентричным, чем Соколов, был во время их учебы профессор Павел Кротов, специализирующийся на российской истории. Каждый год он так театрализованно показывает второкурсникам сцену ареста Бирона, что слава об этом выходит за пределы аудитории и студенты заранее готовят камеры на мобильных, чтобы снять очередное представление. Сам Кротов трижды женился на своих студентках и в интервью Би-би-си заявил, что это абсолютно нормальное явление.

"Романы были всегда, на протяжении всей истории университета. О них все знают, но всем нет никого дела, ибо и студенты, и преподаватели - совершеннолетние, взрослые люди", - говорит один из выпускников.

Девушка, учившаяся на курс старше убитой Анастасии, считает, что проблема есть и студенты находятся в зависимом состоянии от своих преподавателей. Если бы Анастасия ушла от доцента Соколова, ей пришлось бы возвращаться в университетское общежитие и, скорее всего, он не дал бы ей дальше защищаться и строить карьеру на факультете. "Но когда мы учились, еще пять лет назад, не было широкого обсуждения этих проблем. Никто не считал, что происходит что-то не то, когда к тебе пристает преподаватель, - говорит она. - Никто не знал слов абьюз, me too, домашнее насилие. Удивительно, как за несколько лет изменилось обсуждение этой проблемы".

Студенты всегда делились на две категории, говорит она: одни считали Соколова гениальным человеком, другие - "поехавшим". Собеседница Би-би-си начала учиться на истфаке на пару лет раньше Анастасии Ещенко, когда Соколов с ней еще не познакомился. "Он постоянно отпускал сальные комментарии в духе: "Мадемуазель, лучше бы вам заниматься историей Франции и писать у меня, ваша Великобритания - это всё не то".