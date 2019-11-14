В США подросток открыл огонь в школе, а после попытался застрелиться: двоеучеников погибли
Недалеко от Лос-Анджелеса, США в средней школе города Санта-Кларита произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек, сообщает Guardian.
По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в школе спустя всего несколько минут с начала учебного дня. Позднее полиция подтвердила, что стрелок пойман – это 16-летний парень. На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии: он нанес себе огнестрельное ранение.
Детей из школы эвакуировала полиция. Учащиеся лишь рассказали, что услышали звуки стрельбы и укрылись в кабинетах, закрыв двери на замок.
Cтрельба длилась около 16 секунд, в результате были ранены пять человек. Погибли 16-летняя девушка и 14-летний юноша.
По данным CNN, занятия во всех близлежащих школах в пятницу, 15 ноября, отменены.
Полиция в США установила личность школьника, который начал стрельбу в школе «Сагас» в калифорнийском городе Санта-Кларита, им оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, подросток до сих пор находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По словам представителя управления шерифа округа Лос-Анджелес Кента Уэгнера, следствию пока не известны мотивы преступления и возможная связь Берхоу с жертвами.