В США подросток открыл огонь в школе, а после попытался застрелиться: двоеучеников погибли

Фото с места событий. ФОТО: David Crane/ZUMAPRESS.com

Фото с места событий. ФОТО: David Crane/ZUMAPRESS.com

По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в школе спустя всего несколько минут с начала учебного дня. Позднее полиция подтвердила, что стрелок пойман – это 16-летний парень. На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии: он нанес себе огнестрельное ранение.

Детей из школы эвакуировала полиция. Учащиеся лишь рассказали, что услышали звуки стрельбы и укрылись в кабинетах, закрыв двери на замок.

Cтрельба длилась около 16 секунд, в результате были ранены пять человек. Погибли 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

По данным CNN, занятия во всех близлежащих школах в пятницу, 15 ноября, отменены.

Полиция в США установила личность школьника, который начал стрельбу в школе «Сагас» в калифорнийском городе Санта-Кларита, им оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.