В США подросток открыл огонь в школе, а после попытался застрелиться: есть жертвы

Фото с места событий. ФОТО: David Crane/ZUMAPRESS.com

Фото с места событий. ФОТО: David Crane/ZUMAPRESS.com

По данным местной полиции, одетый в темную одежду мужчина азиатского происхождения открыл огонь в старшей школе Согус спустя всего несколько минут с начала учебного дня. Позднее полиция подтвердила, что стрелок пойман – это 16-летний парень. На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии: он нанес себе огнестрельное ранение. Возможно, он является учеником этой же школы.

Детей из эвакуировала полиция. Учащиеся лишь рассказали, что услышали звуки стрельбы и укрылись в кабинетах, закрыв двери на замок.

По предварительным данным, ранены по меньшей мере шесть человек. Все были доставлены в больницу. Один из них позднее умер. На данный момент власти уже подтвердили, что погибшей была женщина.

Все ли пострадавшие получили именно огнестрельные ранения, пока что не уточняется.

Стрелок был задержан не сразу. Полиция вела розыск более часа.