В Эстонию на лечение прибыли женщины-военные Украины

В Эстонию на восстановительное лечение прибыла очередная группа военнослужащих армии Украины, группа состоит из военнослужащих-женщин.
В Эстонию на этой неделе прибыли пятеро украинских военных, они пройдут в течение трех недель восстановительное лечение в медицинском центре Seli.
Это восьмая в этом году группа украинцев, которые пройдут восстановительное лечение в Эстонии, сообщило посольство Эстонии в Киеве.
По словам пресс-секретаря Министерства обороны, это последняя в нынешнем году группа украинцев, которые пройдут восстановительное лечение в Эстонии.
Всего в Эстонии прошли лечение 176 украинских военнослужащих, лечение 165 из них оплатило Министерство обороны, а 11 — Министерство социальных дел.
В прошлом году курс восстановительного лечения в Эстонии прошли 25 украинских военнослужащих, в 2015 году - 9 раненных в боевых действиях военнослужащих украинской армии, а в 2016 году 30 военнослужащих.