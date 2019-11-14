В Эстонию на лечение прибыли женщины-военные Украины

В Эстонию на этой неделе прибыли пятеро украинских военных, они пройдут в течение трех недель восстановительное лечение в медицинском центре Seli.

Это восьмая в этом году группа украинцев, которые пройдут восстановительное лечение в Эстонии, сообщило посольство Эстонии в Киеве.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны, это последняя в нынешнем году группа украинцев, которые пройдут восстановительное лечение в Эстонии.

Всего в Эстонии прошли лечение 176 украинских военнослужащих, лечение 165 из них оплатило Министерство обороны, а 11 — Министерство социальных дел.