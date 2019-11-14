Приют для животных изъял собаку у своей бывшей работницы

Так Даниэль снова, уже в третий раз оказался в приюте.

Договор с правом затребовать питомца назад

Основная работа основателя приюта Narva Kassituba Юлии Тущенко - юрист-руководитель городской Службы охраны порядка. Она рассказывает, что и попадание собаки в приют, и ее передача новому хозяину оформляются документально.

Человек, который берет животное из приюта, подписывает договор, в котором, помимо прочего, соглашается, что работники приюта могут контролировать, как живется собаке или кошке на новом месте.

“В договоре написано, что мы имеем право проверять, и если животному плохо, мы имеем право его забрать”, - говорит Юлия Тущенко.

Обычно контроль ограничивается тем, что новые хозяева публикуют в Фейсбуке фотографии своих питомцев. Но, говорит, Юлия, иногда приходится приезжать и даже забирать животное обратно в приют.

По словам Юлии Тущенко, юридическим основанием для возникновения права собственности на животное является именно договор, а не запись в регистре домашних животных.

“У Карины нет договора”, - говорит она.

Нет работы - нет собаки

У основателя приюта и бывшей работницы масса претензий друг к другу. Например, Юлия уверена, что Карина забирала из приюта продукты домой. Карина эти обвинения отвергает.

Юлия рассказывает, что Карина плохо выполняла обязанности, и не убирала за больной собакой, которая сидела в карантине. Карина, в свою очередь, жалуется, что собаки содержатся в помещении, не приспособленном для них. В старом здании бывшей художественной школы они разодрали и разгрызли линолеум, из-за чего моча животных затекает в щели, и поддерживать такое помещение в порядке невозможно.

В целом, и бывший работник, и бывший работодатель были бы довольны, что, наконец, расстались, если бы не история с биглем.

Теперь Юлия Тущенко говорит, что вообще не доверила бы Карине ни одно животное. По ее словам, Карина уже пыталась брать животных из приюта, но не справлялась, и возвращала обратно.

“Я говорила, зачем тебе именно такая собака - смотри, у нас семь собак, а она единственная породистая, с родословной, она стоит две тысячи евро и мы ее всегда пристроим, - рассказывает Юлия Тущенко. - Возьми какую-нибудь другую собаку. Сейчас ты работаешь в приюте, у нас всегда есть корма. А если ты уволишься из приюта, на что ты будешь эту собаку кормить? Кроме того, собаке столько лет, а вдруг ей понадобятся ветеринарные корма? Ветеринарная помощь и корма - это всё дорогое удовольствие”.

Ни у Карины, ни у ее парня нет постоянной работы. Юлия уверена, что социально неблагополучная пара ухаживать за собакой на должном уровне не сможет. Карину такой подход оскорбляет: она замечает, что успешный человек с деньгами вызывает в приюте гораздо большее доверие.

Своеобразный “фейс контроль” в приюте действительно есть.

“Первое время, когда мы открылись и у нас были только кошки - еще на улице Энергия - к нам ходили очень много выпивох. Два раза приходили пары в наркотическом опьянении. Такие люди не вызывают доверия, - говорит Юлия Тущенко. - Бывает, и совсем пьяные приходили и говорили “дайте мне котика”. Мы отвечали, что у нас котики стоят 40 евро, и на этом они уходили”.

Не в таких явных ситуациях кандидату в хозяева задают вопросы. Например, у желающего взять кошку, спрашивают были ли кошки раньше, чем он собирается ее кормить, будет ли кошка гулять на улице?

“Большие приюты в Таллинне имеют опросник на сайте, - говорит Юлия Тущенко. - Там очень безобидные вопросы, но я знаю, что если хотя бы на один вопрос ответить неправильно, животное не дадут”.

В итоге приют нашел Даниэлю нового хозяина. В субботу его увезли в Таллинн.