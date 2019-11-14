Перед зданием парламента Грузии акция протеста: участвуют тысячи человек

"Мы требуем также роспуска правительства и формирования временного правительства, которое обеспечит справедливое проведение выборов", - заявил журналистам один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

По его словам, митинги будут проводиться во всех городах Грузии.

"В эти часы акция протеста проходит не только в Тбилиси, но и в Кутаиси", - сказал Дигмелашвили.

Участники акции протестуют в связи с тем, что парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы 2020 года должны были полностью пройти по пропорциональной системе.

В июне лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на фоне проходящих тогда в Тбилиси акций протеста принял решение, поддержанное парламентским большинством, о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Между тем при голосовании по законопроекту в четверг против него выступили мажоритарные депутаты от правящей партии.

Представители оппозиции считают, что Иванишвили "разыграл спектакль с протестом мажоритариев", так как понял, что на предстоящих выборах по пропорциональной системе его партия не получит поддержки избирателей.