Во всем мире Instagram начал скрывать лайки

В публикации сообщается, что тестовая программа теперь будет действовать во всех странах, однако не сказано, по какому принципу социальная сеть будет выбирать аккаунты. Те, чьи страницы выберут для запуска обновления, перестанут видеть общее число лайков и просмотров под чужими записями. Обновление касается как фотографий, так и видеозаписей, передает Lenta.ru.