Туристы, внимание! В Венеции введен режим чрезвычайного положения

A woman pours out water from a shop onto a flooded walkway during a period of seasonal high water in Venice, Italy, November 14, 2019. REUTERS/Flavio Lo Scalzo ФОТО: Flavio Lo Scalzo/REUTERS

"На заседании совета министров принято решение о введении чрезвычайного положения в Венеции. На первостепенные нужды города и его жителей выделено 20 млн евро", – написал на своей страничке в Twitter итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Катастрофа, обрушившаяся на Венецию, стала ударом в сердце для нашей страны", – написал он ранее.

Он подчеркнул, что власти пока не могут оценить ущерб, нанесенный городу.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Пострадал от стихии и центр прогнозирования и оповещения о приливах, который должен сообщать жителям и гостям города об угрозе затопления. Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия.