Пассажир позвонил в полицию с жалобой на водителя автобуса и спас ему жизнь

Находившийся в автобусе пассажир попросил выпустить его из автобуса, поскольку побоялся ехать дальше. Он и сообщил о водителе по номеру 112, сообщает Лыунаская префектура.

Полиция обнаружила автобус в Тартумаа и остановила. Водитель был трезв, однако все же вызывал подозрения своим поведением. В разговоре с диспетчером полицейским стало известно, что днем в Тарту у него уже была авария с небольшом имущественным ущербом, возможно, это выбило его из колеи. На место вызвали автобус на замену и скорую помощь. Осмотрев водителя, медики предположили, что, возможно, у водителя предынфарктное состояние. Его отвезли в больницу.