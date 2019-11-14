Пассажир позвонил в полицию с жалобой на водителя автобуса и спас ему жизнь

Полиция сегодня получила сообщение от человека, который описал, что из Валга в Тарту едет автобус, однако водитель странно его ведет – он виляет, включает поворотник, но не сворачивает к остановке. Оказалось, у водителя могло быть предынфарктное состояние, пишет Postimees.
Находившийся в автобусе пассажир попросил выпустить его из автобуса, поскольку побоялся ехать дальше. Он и сообщил о водителе по номеру 112, сообщает Лыунаская префектура.
Полиция обнаружила автобус в Тартумаа и остановила. Водитель был трезв, однако все же вызывал подозрения своим поведением. В разговоре с диспетчером полицейским стало известно, что днем в Тарту у него уже была авария с небольшом имущественным ущербом, возможно, это выбило его из колеи. На место вызвали автобус на замену и скорую помощь. Осмотрев водителя, медики предположили, что, возможно, у водителя предынфарктное состояние. Его отвезли в больницу.
Полицейские благодарят человека, сообщившего в полицию, поскольку это помогло избежать трагедии на дороге.