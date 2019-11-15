Осторожно: похожие на цыган мошенники охотятся на одиноких пенсионеров

Возле рынка с ней попытался заговорить какой-то смуглокожий мужчина, и, поскольку других людей поблизости не было, Ломп посчитала, что будет умнее отойти подальше. Как выяснилось впоследствии, она поступила правильно, поскольку мишенью этого мужчины были люди в годах, передвигающиеся в одиночку. Вайке Ломп предостерегает: будьте осторожны! Полиция присоединяется к совету.

Когда Ломп дошла до автобусной остановки, автобус номер 3 уже уехал, и пришлось ждать следующего. "И что я вижу! Этот же самый смуглый мужчина подходит к остановке вместе с красивой женщиной. И начинают приставать с разговорами к одиноким пенсионерам. К людям, которые стоят не по одиночке, они интереса не проявляли", - рассказала Ломп.

Опрятная внешность

Вскоре она увидела приближающуюся к остановке очень старую женщину. «У меня было время до автобуса. Я подождала и посмотрела, что будет дальше», - продолжила Ломп.

«Женщина со смуглой кожей подошла к пожилой женщине, заговорила с ней и дала ей какой-то сверток. Я видела, что женщина в беде и не понимает, что происходит. Я подошла к ней на помощь, вернула сверток и сказала, что вызову полицию. Тогда они даже не просто ушли, а убежали».

Ломп добавила, что, из разговора с пожилой женщиной ей стало ясно, что та не понимает, что произошло, кроме того она не говорила по-русски. Поскольку Ломп не смогла сфотографировать женщину и мужчину, она не обратилась в полицию. Иностранцы были смуглокожими, симпатичными и хорошо одетыми, приветствовали на эстонском, но дальше говорили по-русски. «Они говорили о Софии, так что, вероятно, это болгарские цыгане», - считает Ломп.

Капитан полиции Лыунаской префектуры Керт Коткас сказал, что людям следует быть более осторожными. «Люди, не давайте денег, если не знаете, что за это получаете. И вообще получите ли что-нибудь, - предупредил Коткас. - Умным ходом будет взять паузу, сосчитать до десяти и подумать».

Кастрюли, сковородки и розы

На улицах встречаются мошенники всех типов, например, каждый год кто-то пытается продавать горшки, кастрюли и сковородки, предлагать подарки перед Рождеством и продавать на улицах розы по высокой цене, которая обычно объясняется тем, что часть средств якобы идет на пожертвование.

«Запомнился один курьезный случай, человек дал погадать для себя. На следующий день он пришел в полицию, потому что решил, что цена за услугу слишком высока», - сказал Коткас.