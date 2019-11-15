Пт, 15.11.2019
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В Мустамяэ троллейбус сбил женщину

Иллюстративное фото

ФОТО: Ain Protsin.

14 ноября года в 15:48 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Вильде-теэ, виновником которого оказался водитель троллейбуса.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, возле дома на Вильде-теэ,101A в Таллине 51-летняя женщина на троллейбусе Solaris Trollino проигнорировала красный сигнал светофора и сбила пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Пострадавшую, 34-летнюю женщину  доставили в Североэстонскую региональную больницу.

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