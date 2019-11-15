В Мустамяэ троллейбус сбил женщину

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, возле дома на Вильде-теэ,101A в Таллине 51-летняя женщина на троллейбусе Solaris Trollino проигнорировала красный сигнал светофора и сбила пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.