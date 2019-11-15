Никита Кучеров и Коннор Макдэвид выдали сверхрезультативные матчи

Восемь встреч прошли в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.
Никита Кучеров набрал четыре очка в матче "Тампы" против "Рейнджерс". В сверхрезультативном поединке, который завершился победой "Молний " 9:3, Кучеров уже к шестой минуте сделал две передачи и забросил шайбу, а всего за первую шестиминутку "Тампа" четырежды зажигала красный свет за воротами гостей. Еще один ассист Кучеров записал на свой счет во втором периоде, когда Стивен Стэмкос, набравший в матче три очка (1+2), забрасывал пятую шайбу в ворота "Нью-Йорка". В составе гостей двумя передачами отметился Артемий Панарин, который несмотря на разгромный для его команды счет закончил встречу с показателем полезности "+3" и продливший результативную серию до 10 матчей. Результативную серию до пяти встреч продлил Павел Бучневич, ассистировавший в самом конце матча Филипу Хитилу.
Андрей Свечников стал главным героем матча "Баффало" и "Каролины" (4:5), набрав три очка (1+2). А героем дня стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший шесть очков в матче "Ойлерс" против "Колорадо" (6:2), Макдэвид сделал хет-трик, три голевые передачи и был признан первой звездой.
Александр Радулов прервал безголевую серию, забросив последнюю шайбу "Далласа" в матче против "Ванкувера" (4:2).
Результаты остальных встреч:
Флорида – Виннипег – 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Миннесота – Аризона – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Анахайм – Сан-Хосе – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Лос-Анджелес – Детройт – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)