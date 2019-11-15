Никита Кучеров и Коннор Макдэвид выдали сверхрезультативные матчи

Никита Кучеров набрал четыре очка в матче "Тампы" против "Рейнджерс". В сверхрезультативном поединке, который завершился победой "Молний " 9:3, Кучеров уже к шестой минуте сделал две передачи и забросил шайбу, а всего за первую шестиминутку "Тампа" четырежды зажигала красный свет за воротами гостей. Еще один ассист Кучеров записал на свой счет во втором периоде, когда Стивен Стэмкос, набравший в матче три очка (1+2), забрасывал пятую шайбу в ворота "Нью-Йорка". В составе гостей двумя передачами отметился Артемий Панарин, который несмотря на разгромный для его команды счет закончил встречу с показателем полезности "+3" и продливший результативную серию до 10 матчей. Результативную серию до пяти встреч продлил Павел Бучневич, ассистировавший в самом конце матча Филипу Хитилу.