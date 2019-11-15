Англия и Франция попали на Евро-2020, Харри Кейн и Криштиану Роналду сделали по хет-трику

Сборная Англии разгромила 7:0 команду Черногории и обеспечила себе путевку на Евро-2020. Хет-триком в составе англичан отметился Харри Кейн. Хет-триком отметился и Криштиану Роналду, три гола которого составили половину мячей, которые отправила в ворота Литвы сборная Португалии. Для португальцев вопрос прямого попадания на Евро решится в последнем туре: сейчас португальцы на одно очко опережают сербов, которые победили дома Люксембург 3:2.