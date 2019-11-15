Работников в Эстонии не найти днем с огнем

Уровень безработицы в этом году неожиданно упал до самого низкого уровня с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость, а это означает, что работодателям очень трудно найти новых людей, пишет Postimees.
Департамент статистики сообщил вчера, что в третьем квартале уровень безработицы составил 3,9 процента, уровень участия в рабочей силе - 71,9 процента, а уровень занятости - 69 процентов. Центробанк оценивает уровень безработицы как чрезвычайно низкий.
«В то же время отрадно, что на рынке труда находилось чуть больше людей трудоспособного возраста, чем год назад, и уровень занятости также увеличился. Таллинн больше всего способствовал хорошему состоянию рынку труда», - сказала экономист Банка Эстонии Орсоля Соосааре.
Из секторов экономики быстрый рост занятости в третьем квартале продолжился в сфере услуг. Занятость в государственном секторе росла быстрее, чем в частном секторе. В то же время занятость на производстве увеличилась, несмотря на пессимистичные ожидания работодателей.
«С одной стороны, это может быть объяснено тем фактом, что эстонские промышленные компании скорее вовлечены в цепочки поставок, зависящие от благосостояния рынков США, и меньше страдают от проблем европейской промышленности. С другой стороны, во времена нехватки рабочей силы компании могут воздерживаться от сокращения своей рабочей силы, если считают, что возможное снижение спроса на рынке является временным», - пояснила Соосааре.
Данные разнятся
По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, уровень безработицы в Эстонии в третьем квартале был, очевидно, выше, чем указывает статистика числа безработных, полученная в результате опроса Департамента статистики.
«Данные по рынку труда, опубликованные Департаментом статистики, показывают, что ситуация на рынке труда - еще более напряженная, чем на пике предыдущего экономического бума. Число занятых еще выше, а число безработных такое же, как и 12 лет назад, тогда как число людей трудоспособного возраста за счет Нарвы уменьшилось», - сказала Элмик.
«По данным Кассы по безработице, число безработных в третьем квартале было на четыре тысячи больше, чем подсчитал Департамент статистики, и не все безработные зарегистрированы в кассе. Статистика Кассы по безработице основана на регистре безработных, данные Департамента статистики основаны на опросе 5000 человек», - указала Элмик.
В то же время данные Кассы по безработице показывают рост безработицы начиная с мая этого года. По словам старшего экономиста Swedbank, причиной роста безработицы больше не является реформа трудоспособности - безработица увеличилась в основном среди тех, чья работоспособность не уменьшилась. По данным Кассы по безработице, в третьем квартале число безработных увеличилось примерно на 2000 человек.
По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, рекордно низкий уровень безработицы вызывает удивление, поскольку зарегистрированные показатели безработицы демонстрируют тенденцию к росту, в то время как медленный экономический рост усугубляет ситуацию, когда заработная плата растет за счет прибыли.
Рост зарплат продолжается
«В то же время статистика рынка труда в течение многих лет удивляла аналитиков, демонстрируя стабильно более низкий уровень безработицы, чем прогнозировалось», - сказал Нестор.
По прогнозам SEB, безработица вырастет до 5,8 процента в следующем году, что обусловлено, прежде всего, плохими финансовыми показателями экспортных отраслей и необходимостью экономии затрат на рабочую силу.
«С другой стороны, сегодня безработица часто носит временный характер, поскольку на рынке есть много компаний, которым ранее не удавалось набрать необходимое количество сотрудников. Сохранение жестких условий на рынке труда в сочетании с замедлением экономического роста еще более усугубит тенденцию роста заработной платы за счет прибыли», - отметил Нестор.
Трудозанятость в цифрах
В третьем квартале, по оценкам, было трудоустроено 677 300 человек, что на 10 700 больше, чем в том же квартале 2018 года. Департамент статистики Эстонии сообщил, что число долгосрочных безработных также уменьшилось.
В разных возрастных группах серьезных изменений не произошло, занятость несколько увеличилась, а безработица снизилась. Как и ожидалось, люди в возрасте 25-49 лет составляли наибольшую долю (84,3%) рабочей силы, а уровень трудозанятости людей в возрасте 50-74 лет остается на довольно высоком уровне - 60,1%.
С полной нагрузкой в третьей квартале работали 598 300 человек, а с неполной - 78 900. Безработных было 27 700, что на 9100 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень безработицы среди эстонцев составил 3,4%, а среди неэстонцев - 5,1%. За год безработица уменьшилась в обеих группах.
Неактивных лиц в третьем квартале было 276 000. Основные причины пассивности - пенсия (79 500), болезнь или травма (67 800) и учеба (63 200).
Элмик добавила, что ситуация в экономике и на рынке труда меняется. По оценкам Swedbank, рост среднемесячной брутто-зарплаты должен замедлиться с 7,5 процентов в этом году до 6,5 процентов в следующем году. А именно, в следующем году ожидается замедление экономического роста, и, следовательно, спрос на дополнительную рабочую силу уменьшится.