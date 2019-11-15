Работников в Эстонии не найти днем с огнем

Департамент статистики сообщил вчера, что в третьем квартале уровень безработицы составил 3,9 процента, уровень участия в рабочей силе - 71,9 процента, а уровень занятости - 69 процентов. Центробанк оценивает уровень безработицы как чрезвычайно низкий.

«В то же время отрадно, что на рынке труда находилось чуть больше людей трудоспособного возраста, чем год назад, и уровень занятости также увеличился. Таллинн больше всего способствовал хорошему состоянию рынку труда», - сказала экономист Банка Эстонии Орсоля Соосааре.

Из секторов экономики быстрый рост занятости в третьем квартале продолжился в сфере услуг. Занятость в государственном секторе росла быстрее, чем в частном секторе. В то же время занятость на производстве увеличилась, несмотря на пессимистичные ожидания работодателей.

«С одной стороны, это может быть объяснено тем фактом, что эстонские промышленные компании скорее вовлечены в цепочки поставок, зависящие от благосостояния рынков США, и меньше страдают от проблем европейской промышленности. С другой стороны, во времена нехватки рабочей силы компании могут воздерживаться от сокращения своей рабочей силы, если считают, что возможное снижение спроса на рынке является временным», - пояснила Соосааре.

Данные разнятся

По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, уровень безработицы в Эстонии в третьем квартале был, очевидно, выше, чем указывает статистика числа безработных, полученная в результате опроса Департамента статистики.

«Данные по рынку труда, опубликованные Департаментом статистики, показывают, что ситуация на рынке труда - еще более напряженная, чем на пике предыдущего экономического бума. Число занятых еще выше, а число безработных такое же, как и 12 лет назад, тогда как число людей трудоспособного возраста за счет Нарвы уменьшилось», - сказала Элмик.

«По данным Кассы по безработице, число безработных в третьем квартале было на четыре тысячи больше, чем подсчитал Департамент статистики, и не все безработные зарегистрированы в кассе. Статистика Кассы по безработице основана на регистре безработных, данные Департамента статистики основаны на опросе 5000 человек», - указала Элмик.

В то же время данные Кассы по безработице показывают рост безработицы начиная с мая этого года. По словам старшего экономиста Swedbank, причиной роста безработицы больше не является реформа трудоспособности - безработица увеличилась в основном среди тех, чья работоспособность не уменьшилась. По данным Кассы по безработице, в третьем квартале число безработных увеличилось примерно на 2000 человек.

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, рекордно низкий уровень безработицы вызывает удивление, поскольку зарегистрированные показатели безработицы демонстрируют тенденцию к росту, в то время как медленный экономический рост усугубляет ситуацию, когда заработная плата растет за счет прибыли.

Рост зарплат продолжается

«В то же время статистика рынка труда в течение многих лет удивляла аналитиков, демонстрируя стабильно более низкий уровень безработицы, чем прогнозировалось», - сказал Нестор.