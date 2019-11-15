Камер контроля скорости боятся как огня: водители создали собственную систему оповещения

К настоящему времени наблюдательные водители в уезде видели работу мобильной камеры контроля скорости уже не раз. Водители знают, что особенно часто попасться в объектив камеры можно на шоссе Пярну-Раквере в Тюри-Аллику, на отрезке дороги с ограничением скорости 50 км/ч.

Там камера стояла и в начале этой рабочей недели, о чем созданная по собственной инициативе водителей система оповещения сообщила в социальных сетях.

В одном из постов был снимок, сделанный в Тюри-Аллику из окна одного из зданий. До этого средства измерения скорости и полицейских чиновников кто-то сфотографировал из проезжавшей машины.

Если еще летом дежурный специалист патрульной службы Ляэнеской префектуры Антс Таммисто похвалил водителей Ярваского уезда за то, что в первые минуты работы камеры контроля скорости не было зафиксировано ни одного правонарушителя, в дальнейшем ситуация уже столь радужной не была. В тот же летний день штрафные извещения получили шесть водителей. А однажды осенью за пару часов работы в Тюри-Аллику вспышка камеры загорелась порядка двухсот раз.

Полиция использует мобильные или мобильные камеры контроля скорости с 7 июля. За первые две недели сотрудники правоохранительных органов с их помощью выписали более тысячи штрафов. В течение испытательного периода камер контроля скорости в среднем фиксировалось сто нарушителей в час.