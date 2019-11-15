Главная причина конфликта РФС и Adidas из-за формы сборной – недовольство болельщиков

Коммерсантъ сообщил, что претензии вызвали два фактора. Во-первых, форма не понравилась болельщикам, отметившим ее неудачный дизайн, в частности, перевернутый флаг на рукавах. Это стало главной причиной конфликта РФС и adidas.
Во-вторых, представленная форма уступает по качеству прежнему варианту. Это касается и качества ткани, и особенностей кроя.
В итоге в РФС было принято решение доиграть отбор Евро-2020 в форме старого образца. При этом сообщалось, что поднимался вопрос о смене экипировщика.
"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной.
Перевернутый российский триколор на рукавах формы напоминает флаги других государств? Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Долгое время основным цветом формы российской сборной был красный. Красный цвет стал талисманом нашей сборной. Мы положили начало серии побед на чемпионате мира-2018, выступая именно в красном цвете. Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020," - заявили в компании adidas.